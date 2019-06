vor 27 Min.

Illertissen freut sich auf das Eröffnungsspiel

Das erste Trainingsteigt am 17. Juni

Bereits am 17. Juni beginnt der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Die erste Übungseinheit hat Trainer Marco Küntzel auf 18 Uhr angesetzt, anschließend wird bis zum ersten Test fast täglich trainiert. Bisher wurde allerdings erst ein Testspiel vereinbart, dazu kommt die Teilnahme an einem Blitzturnier.

Dieses findet am 29. Juni bei Schwaben Augsburg statt. Dort trifft der FVI unter anderem auf den Ligakonkurrenten FC Augsburg II. Eine Woche später, am Samstag, 6. Juli, werden die Spieler beim Autohaus Lindner vorgestellt. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentiert sich auch die Landesligamannschaft sowie die U19, die in der Bayernliga spielt. Ein Rahmenprogramm unter anderem mit Verlosung und Fanartikelverkauf rundet die Vorstellung ab. Danach geht es direkt weiter nach Senden, wo der FVI im Rahmen einer Benefizveranstaltung um 15 Uhr auf den württembergischen Oberligisten Stuttgarter Kickers mit den früheren FVI-Spielern Lukas Kling und Sebastian Schaller trifft.

In der darauf folgenden Woche können sich alle Fußballfreunde in und um Illertissen auf das Saison-Eröffnungsspiel in der bayerischen Regionalliga freuen. Am Donnerstag den 11. Juli um 19 Uhr trifft der FV Illertissen im Vöhlinstadion auf den Nachbarn FC Memmingen, der mit hohen Erwartungen in diese Saison startet. Zu dieser Großveranstaltung werden Vertreter aller Regionalligisten, die Verbandsspitze mit Präsident Dr. Rainer Koch sowie Bürgermeister Jürgen Eisen erwartet. Auch bei diesem Ereignis gibt es natürlich ein Rahmenprogramm unter anderem mit der Stadtkapelle Illertissen. (hs)

