vor 25 Min.

Illertissen richtet wieder eine DM aus

140 Einradfahrer im Vöhlinstadion

Nach 2017 richtet der RSV Illertissen vom morgigen Freitag bis zum Sonntag im Vöhlinstadion zum zweiten Mal die deutsche Meisterschaft im Einradfahren aus. Angemeldet haben sich etwa 140 Sportlerinnen und Sportler von 30 Vereinen aus ganz Deutschland.

Auf dem Programm stehen zehn Disziplinen in sieben Altersklassen. Die jeweils sechs bis acht schnellsten weiblichen und männlichen Fahrer treten im Anschluss an die jeweiligen Altersklassenwettbewerbe in sechs Disziplinen in einem Finale gegeneinander an. Je nach Disziplin wird auf verschiedenen Einrädern gefahren. Dabei kommt es vor allem auf die unterschiedliche Reifenstärken an, um den besonderen Anforderungen insbesondere beim Hoch- und Weitsprung, aber auch Radlauf und Coasting gerecht zu werden.

Insgesamt neun Lokalmatadore schickt der RSV Illertissen selbst ins Rennen und die rechnen sich in einigen Disziplinen durchaus Chancen auf Edelmetall aus. Starter des RSV Illertissen sind: Christina Eigner, Julia Feldkircher, Benjamin Fischer, Magdalena Grashei, Anja Hilble, Ingrid Kreuzer, Jennifer Ruess, Werner Thieme und Simon Thoma.

Freitag von 18 bis 20 Uhr Coasting. Samstag Beginn der Rennen um 9 Uhr: 100 Meter, 50 Meter Einbein, 400 Meter, IUF-Slalom. Sonntag Beginn der Rennen um 9 Uhr: 800 Meter, 10 Meter und 30 Meter Radlauf, Hochsprung, Weitsprung, Staffel. Die Finals finden jeweils im Anschluss an die jeweiligen Altersklassenwettbewerbe statt, die Siegerehrungen am Ende des Tages. (az)

