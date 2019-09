00:03 Uhr

Illertissen setzt auf Bodenständigkeit

FVI-Gegner Rain steht mit dem Rücken zur Wand – das birgt Gefahren

Der dritte Sieg in Folge in der Regionalliga Bayern – nur eine Formsache für den FV Illertissen? Immerhin gastieren die Illertaler morgen, Samstag (14 Uhr) beim Vorletzten, dem Aufsteiger TSV Rain. Doch gerade solche vermeintlich leichten Spiele bergen oft Gefahren in sich. Zwar gelten die Illertisser nicht gerade als Mannschaft, die zu Überheblichkeit neigt; im Gegenteil, sie wissen, dass damit kein Blumentopf zu gewinnen ist. Trotzdem besteht die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen, der erst ein Heimspiel gewonnen und insgesamt erst acht Tore erzielt hat.

FVI-Trainer Marco Küntzel jedenfalls warnt vor Rain: „Die brauchen Punkte, stecken unten drin und können ihr Vorhaben nicht immer wieder auf das nächste Spiel verschieben.“ Der Illertisser Gegner steht bei diesem Spiel vielleicht schon ein bisschen am Scheideweg, denn bei einer Niederlage und dem darauffolgenden Auswärtsspiel beim Spitzenteam 1. FC Nürnberg II ist die Gefahr groß, dass er sich im Tabellenkeller festsetzt. Dass der Aufsteiger aber auch jedem Gegner gefährlich werden kann, hat er bereits zwei Mal bewiesen. War schon das erste Saisonspiel mit einem 1:0-Sieg in Burghausen eine Überraschung, so war der Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Schweinfurt am vierten Spieltag fast eine kleine Sensation. Seitdem gelang dem TSV aber kein dreifacher Punktgewinn mehr, sodass er seit sieben Spielen sieglos ist. Die Illertisser kennen ihren Gegner, beide Teams trafen bislang sieben Mal aufeinander. Zuletzt im Totopokal im August 2016, als der FVI mit 4:1 gewann. Nur ein Mal gingen die Illertisser gegen diesen Gegner als Verlierer vom Platz, was aber nichts heißen soll.

„Eine Statistik hat noch nie ein Spiel gewonnen“, sagt Marco Küntzel. „Wir treffen auf einen Gegner, der kompakt steht und auf Konter lauert – nur das ist von Bedeutung.“ Es sei grundlegend wichtig, bei eigenem Ballbesitz zu schnelle Ballverluste zu vermeiden. Man habe zuletzt gezeigt, dass man auch in der Defensive klar besser stehe. Der Gegner sei vor allem auch bei Standards mit kopfballstarken Leuten wie Fabian Triebel und David Bauer gefährlich.

Nachdem der Illertisser Trainer zuletzt verletzungsbedingt immer wieder gezwungen war, die Defensive umzubauen, wird das diesmal nicht der Fall sein. Die Dauerpatienten Manuel Strahler und Max Zeller werden noch längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Auch Stefan Baric (Muskelfaserriss) und Sebastian Enderle, der im Aufbautraining ist, fehlen weiterhin. Tim Buchmann ist jedoch wieder voll im Training, soll aber nach zwischenzeitlicher Krankheit erst in der Landesliga Spielpraxis sammeln. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die Illertisser mit unverändertem Kader nach Rain fahren. (hs)

