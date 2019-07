vor 36 Min.

Illertisser Rasselbande in der Landesliga

Die Mannschaft ist noch jünger geworden

Der FV Illertissen II startet am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen Geretsried in eine spannende Saison in der bayerischen Fußball-Landesliga. Gleich 14 neue Spieler, vorwiegend aus der eigenen A-Jugend, muss das Trainerduo Markus Schaich und Timo Räpple integrieren. Mit Raphael Allgaier, Tim Voß (beide zur SpVgg Au), Simon Fischäß (zum SC Ichenhausen), Lukas Glade (zu Schwaben Augsburg) und Yannick Glessing (Regionalligakader) stehen dafür wichtige Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung. Schaich sagt: „Da ist brutal viel Qualität raus gegangen.“ Das Durchschnittsalter liegt diesmal bei ganz knapp über 20 Jahren, das entspricht fast dem einer A-Jugend. Schaich erinnert sich noch bestens an die vergangene Saison, als gerade die jungen Spieler enorme Anpassungsschwierigkeiten hatten. Die nackten Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren zwar akzeptabel, sie haben nach Schaichs Einschätzung aber nur bedingt Aussagekraft: „Die Jungs ziehen mit, wir müssen aber im Paket noch viel tun.“ Aus seiner Sicht geht es diesmal nur um den Klassenerhalt.

Beim Saisonauftakt wünscht sich Schaich das Ende einer schwarzen Serie. Gegen Geretsried war der FVI in der vergangenen Saison zwei Mal komplett chancenlos. Zu Hause setzte es vor einem guten Jahr gar eine deftige 2:6-Packung. (jürs)

Themen Folgen