Illertisser Wiedersehen mit Rösch

SV Egg erwartet den Angstgegner

Während die württembergischen Fußball-Landesligisten ein freies und langes Wochenende genießen dürfen, steht den bayrischen Kollegen ein arbeitsreiches Osterfest bevor. Der FV Illertissen II bekommt mit Ligaprimus TSV Landsberg (Sa. 14 Uhr) einen richtigen Kracher vorgesetzt. Egg hat mit Gundelfingen (Sa., 14 Uhr) und Schlusslicht Oberweikertshofen (Mo., 15 Uhr) zwei Gegner aus dem Tabellenkeller zu Gast.

Es könnte einem Angst und Bange um das junge Illertisser Team werden. Mit den Gästen aus Landsberg kommt die Mannschaft der Stunde ins Vöhlinstadion: Fünf Spiele seit dem Winter, fünf Siege, davon vier ohne Gegentreffer. Nicht zuletzt dank dieser glänzenden Bilanz ist man am Lech auf dem besten Weg, den Betriebsunfall Bayernliga-Abstieg umgehend wieder zu reparieren. Mit Patrick Rösch steht bei den Landsbergern übrigens der langjährige Regionalliga-Schlussmann des FV Illertissen zwischen den Pfosten.

Gerade das Spiel am Samstag gegen Gundelfingen wird ganz sicher auch beim Nachbarn Illertissen interessieren. Mit einem Dreier können die Egger dem nämlich wieder einmal direkte Schützenhilfe leisten. Allerdings liegt der letzte Egger Heimsieg ein gutes halbes Jahr zurück. Ob diese Negativserie ausgerechnet gegen den FC Gundelfingen endet, ist mehr als fraglich. Gundelfingen ist nämlich der absolute Angstgegner des SV Egg. In neun Duellen gab es keinen einzigen Sieg für die Unterallgäuer. Obwohl die Bilanz gegen das Team aus Oberweikertshofen etwas besser aussieht, ist auch am Ostermontag aus Egger Sicht höchste Vorsicht geboten. Die beiden letzten Spiel gegen die Oberbayern gingen verloren. (jürs)

