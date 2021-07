Im Pokal mit Tiefenbach gegen Senden

Wiedersehen für Trainer Schregle

Im Fußball-Bezirkspokal der Saison 20/21 wird an diesem Wochenende erst das Viertelfinale ausgetragen, aber die erste Runde des neuen Wettbewerbs wurde bereits ausgelost. Dabei gab es vor allem aus bayerischer Sicht einen echten Kracher. Der ambitionierte A-Kreisligist FV Senden empfängt den Bezirksligisten SV Tiefenbach. Für den Tiefenbacher Trainer Christoph Schregle, der in Senden wohnt und arbeitet, kommt es also zu einem Wiedersehen mit seinem früheren Verein.

Durchaus interessant könnten auch die Aufeinandertreffen der Landesligareserve des TSV Buch und der SSG Ulm, sowie das Match zwischen dem SV Nersingen und der TSG Söflingen werden. Angesetzt sind die Partien für das Wochenende 7./8. August.

SV Feldstetten – TSF Ludwigsfeld, Spfr Dornstadt – SV Thalfingen, TSV Buch II – SSG Ulm II, SGM Nellingen/ Aufhausen – TSV Bermaringen II, SSV Illerberg/Thal – Spfr Rammingen, SV Grafertshofen – FC Langenau, FC Straß – TSV Dietenheim, TSV Kellmünz – FV Ay, SV Eggingen – TSV Blaustein, SV Suppingen – FV Altenstadt, Spfr Dellmensingen – SV Oberroth, FC Silheim – TSV Senden, SC Staig II – FC Burlafingen, TSV Berghülen – TSV Bermaringen, FV Bellenberg – RSV Wullen-stetten, TSV Blaubeuren – FC Blaubeuren, TSV Pfuhl – FC Illerkirchberg, SV Grimmelfingen – SV Am-stetten, SGM Ingstetten/Schießen II – TSV Kettershausen-Bebenh., FV Gerlenhofen – SV Lonsee, SC Heroldstatt – FV Weißenhorn, FV Asch-Sonderbuch – TSV Langenau, FV Senden – SV Tiefenbach, TSV Seißen – Türkgücü Ulm, SV Hörvelsingen – VfB Ulm, FKV Neu-Ulm – Türkgücü Ulm II, SV Mähringen – TSV Holzheim, Spfr Illerrieden – SV Beuren, SpVgg Au – SGM Aufheim-Holzschwang, FC Blautal – SV Jungingen, TSV Blaustein II – FC Hüttisheim, TSV Regglisweiler – SGM Ingstetten/Schießen, SV Oberelchingen – SV Offenhausen, TSV Laichingen – FC Srbija Ulm, Esperia Neu-Ulm – SV Westerheim I, SV Asselfingen – FC Neenstetten, SV Tiefenbach II – Fortuna Ballendorf, SV Nersingen – TSG Söflingen, TSV Einsingen – TSV Herrlingen, VfL Ulm/Neu-Ulm – SV Pappelau-Beiningen, FV Schnürpflingen – Birumut Ulm, TSV Beimerstetten – RSV Ermingen, SV Jungingen II – SGM Aufheim-Holzschwang II, TSV Erbach – Türkspor Neu-Ulm II, SV Göttingen – TSV Obenhausen, VfL Bühl– ESC Ulm, SV Scharenstetten – Leoes de Ulm/Neu-Ulm, SGM Machtolsheim/Merklingen – TSV Obenhausen II, SV Pfaffenhofen – TSV Westerstetten, SG Vöhringen-Illerzell – SV Jedesheim, SV Weiden-stetten – TV Wiblingen, TSV Albeck – SC Staig, SV Balzheim – TSV Altheim/Alb, TSG Söflingen II – TSV Bernstadt, FC Burlafingen II – SSC Stubersheim, SC Lehr – SC Unterweiler. (jürs)