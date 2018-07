18.07.2018

Im Prinzip würde ein Bus reichen Lokalsport

Illertissen II und Egg spielen in Augsburg

Den Vereinen in der bayerischen Fußball-Landesliga bleibt in der Frühphase der Saison kaum Zeit zur Regeneration. Schon am heutigen Abend (18.30 Uhr) steht der zweite Spieltag auf dem Programm. Sowohl der SV Egg als auch der FV Illertissen II müssen dann auf Reisen gehen.

Beide Mannschaften haben einen ähnlichen Anfahrtsweg und könnten sich somit theoretisch eigentlich die Plätze im Bus teilen. Egg tritt beim SV Cosmos Aystetten im Augsburger Norden an, Illertissen spielt in der Stadtmitte unweit des Lechs gegen Türkspor Augsburg. Eine weitere Tatsache verbindet Egg und Illertissen: Keine der beiden Mannschaften sah bislang beim jeweiligen Gegner gut aus und konnte noch nie auf dessen Platz gewinnen.

Damit sind die Gemeinsamkeiten allerdings auch schon wieder aufgebraucht. Der SV Egg löste bekanntlich seine Auftaktaufgabe in dieser Saison mit dem 4:2 gegen Ichenhausen und damit dem ersten Sieg gegen den SC seit zwei Jahren. Illertissen verlor zum Auftakt hingegen im eigenen Stadion mit 1:2 gegen die Memminger Regionalliga-Reserve. Auch heute dürfte es die junge Mannschaft von Trainer Markus Schaich in Augsburg richtig schwer haben. Nur mit der optimalen Einstellung und dem unbedingten Willen wird ein klassischer Fehlstart zu verhindern sein. Bei Türkspor Augsburg war man in der vergangenen Spielzeit deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat deshalb vor der neuen Spielzeit mächtig aufgerüstet. Ein wirklicher Hinweis auf die Leistungsfähigkeit war der 3:0-Sieg in Oberweikertshofen am vergangenen Samstag allerdings noch nicht. Eggs Gegner Cosmos Aystetten spielte 2:2 beim VfR Neuburg. (jürs)

Themen Folgen