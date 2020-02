Im Schnellverfahren

vor 21 Min.

Archie Goodwin, Ulms Neuer, wird wohl schon am Sonntag gegen Bonn auflaufen. Sein Trainer Jaka Lakovic zeigt sich zufrieden mit ihm, trauert aber noch Zoran Dragic nach

Von Gideon Ötinger

Die Wege im Basketball können ziemlich kurz sein. So schnell wie Zoran Dragic in der vergangenen Woche die Ulmer Basketballer verlassen hat, um kurz darauf schon für Baskonia auf dem Parkett zu stehen, jettete am Donnerstag Archie Goodwin nach Ulm, der am Wochenende noch für den türkischen Erstligisten ITÜ BK Istanbul gespielt hat. Medizinisch für einwandfrei befunden, feierte er am Nachmittag sein Debüt im Trainingszentrum Ratiopharm Ulm und posierte für ein Foto, mit dem der Klub am Abend den Transfer bestätigte. Zuvor hatte das türkische Sportportal Ribaund über den Wechsel berichtet.

Das Bild zeigt den 25-Jährigen freundlich lächelnd, der bei den Fans des Bundesligisten eine Erwartungshaltung vorfinden dürfte, die das Potenzial hat, sein Lächeln schnell erstarren zu lassen. Denn der 1,96 Meter große US-Amerikaner muss in Ulm Fußstapfen ausfüllen, die mit „groß“ noch gönnerhaft beschrieben wären. Goodwin kommt als Nachfolger Zoran Dragic’ nach Ulm, der im bisherigen Saisonverlauf nicht nur zum Topscorer der Donaustädter avancierte, sondern gleich zum besten Werfer der gesamten Liga. Wenn es für Dragic gut lief, war das auch gut für Ratiopharm Ulm und wenn der Slowene mal durchhing, wurde es kniffliger.

Richtig zu ersetzen wird Zoran „Zoki“ Dragic also nicht sein, das weiß auch Ulms Trainer Jaka Lakovic: „Wir haben nicht nach einem Zoki Nr.2 gesucht, den hätten wir eh nicht gefunden. Dafür haben wir aber einen Archie Nr. 1 gefunden.“ Dieser Archie sei immerhin athletischer als Dragic und auch mal gut für einen Defensiv-Rebound. Sowieso sei sein erster Eindruck nach den beiden ersten Trainingseinheiten mit dem Amerikaner gut, erklärt Lakovic auf einer Pressekonferenz am Freitag. Das Umschaltspiel sei eine seiner Stärken, was gut passe, denn: „Wir sind gut darin.“ Bei all dem Lob schwang am Freitag aber auch eine große Portion Trennungsschmerz bei Jaka Lakovic mit. Dass sein Landsmann nun weg ist, sei schlecht für das Team: „Natürlich hätte ich ihn gerne weiterhin in unserem Kader. Es war aber sein Wunsch, die Herausforderung anzunehmen. Das Team wusste von der Ausstiegsklausel und war einigermaßen bereit für den Wechsel. Aber richtig bereit ist man nie.“ Lakovic selbst hatte etwas mehr Zeit, um sich auf die schlechte Nachricht vorzubereiten: „Ich habe mit ihm vor ein paar Wochen gesprochen, als es die ersten Gerüchte gab, habe aber gehofft, dass er wenigstens bis zum Saisonende bleiben würde. Ich habe auch versucht, ihn vom Bleiben zu überzeugen, aber sein großes Ziel war es, nach seinen beiden schweren Verletzungen die Chance zu nutzen.“ Die Euroleague war Dragic’ Ziel, daraus machte er keinen Hehl. In Baskonia bekommt er die Möglichkeit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Was Lakovic aber zufrieden stimmt ist, dass das Team Dragic so gut gemacht habe, „es hat viel mit seinem Erfolg zu tun. Hoffentlich schicken wir noch mehr Spieler in die Euroleague“. Das sei schließlich ein Beweis für die gute Arbeit der Mannschaft.

In Ulm würde man darauf wohl fürs Erste lieber verzichten und konzentriert sich zunächst auf die anstehenden Aufgaben – mit Archie Goodwin. Auf dem Papier bringt er das Rüstzeug mit, um die Fußstapfen von Zoran Dragic zu füllen. Für drei NBA-Teams stand er in seiner Karriere in insgesamt 165 Partien auf dem Feld: für die Phoenix Suns (im Übrigen zusammen mit Dragic), die New Orleans Pelicans und die Brooklyn Nets. „Was auch immer es ist, ich versuche es der Mannschaft zu geben: Rebounds, Defense, Hustle Plays“, sagt Goodwin. „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mich in der deutschen Liga beweisen zu können, und will alles tun, um der Mannschaft zu helfen.“ Das Internet ist voll mit Highlight-Videos des Basketballers, der als Guard oder Small Forward spielen kann. Erfolg wäre den Fans aber sicher lieber als Spektakel.

Am Sonntag (18 Uhr) endet für die Ulmer in Bonn die kleine Pause von zwei Wochen und dann sollen wieder Punkte für die Play-off-Qualifikation her. Goodwin wird wohl dabei sein. Neben ihm werden die Zuschauer in Bonn auch erstmals den neuen Trainer der Telekom Baskets zu Gesicht bekommen. Zu Beginn der Woche hatte der Klub vermeldet, dass der bisherige Coach Thomas Päch geht und für ihn der 43-jährige US-Amerikaner Will Voigt übernimmt, der davor als Nationaltrainer von Angola etwas unter dem Radar arbeitete – Lakovic kannte ihn jedenfalls nicht. Beide Mannschaften müssen also Integrationsarbeit leisten: Ulm bei Archie Goodwin (Lakovic: „Nicht einfach, in so kurzer Zeit einen Neuen zu integrieren“) und Bonn bei Will Voigt. Über ihn hat sich Lakovic übrigens Informationen bei der serbischen Nationalmannschaft geholt.

