vor 19 Min.

In Elchingen wird gar nicht gespielt

Alle Partien in Pro A und B abgesetzt

Erst wollten die Elchinger Scanplus-Baskets am Samstag gegen Oldenburg mit (wenigen) Zuschauern spielen, dann vor leeren Rängen und jetzt spielen sie gar nicht. Die Liga hat wegen der Coronakrise den kompletten 30. Spieltag in der Pro A sowie alle Partien in den Play-offs und Play-downs der Pro B an diesem Wochenende abgesetzt. In der kommenden Woche wird bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber beraten, wie und ob es überhaupt weitergeht, ob Auf- und Absteiger in dieser Saison ermittelt werden können.

Bei dieser Gelegenheit wird auch über die finanziellen Verluste der Vereine diskutiert. In einer Pressemitteilung der Liga heißt es: „Die Gesundheit der Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlichen und nicht zuletzt der Fans steht an oberster Stelle.“

Die generelle Absage betrifft natürlich auch die Partie der Ulmer Orange-Academy in den Play-offs der Pro B in Schwelm. Der Bundesliga-Nachwuchs hatte sich erst auf den letzten Drücker mit einem Sieg gegen den Nachwuchs der Frankfurter Skyliners für die Play-offs qualifiziert.

