23.10.2020

Irgendwann stellt sich die Sinnfrage

Devils erwarten Aussage des Verbands

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm trägt, wie schon am vergangenen, auch an diesem Wochenende nur eine Partie aus. Zuletzt hatten die Devils allerdings wegen der hohen Corona-Infektionszahlen das Spiel in Waldkraiburg abgesagt, jetzt steht ohnehin nur die Hausaufgabe gegen den EHC Klostersee (So. 18 Uhr) auf dem Spielplan.

Der Gegner aus der Nähe von München steht aktuell als Tabellenvierter mit zwölf Punkten aus sechs Partien gut da. Patrick Meißner, der Geschäftsführer der Devils, geht davon aus, dass seiner Mannschaft eine Menge abverlangt wird: „Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe. Klostersee ist definitiv ein größeres Kaliber in der Liga.“ Mit dem bereits 46 Jahre alten kanadischen Dino Bob Wren verfügt der EHC sogar über einen Stürmer mit reichlich DEL-Erfahrung.

Grundsätzlich erwarten die Devils, dass sich der Verband klar äußert zu den Themen Corona, Spielabsagen und Wertungen. Patrick Meißner hat angesichts der steigenden Infektionszahlen schlimme Befürchtungen. Sollte irgendwann nur noch vor 50 Zuschauern gespielt werden dürfen, dann muss seiner Einschätzung nach die Sinnfrage gestellt werden.

Personell wird sich bei den Devils im Vergleich zum vergangenen Spieltag nichts ändern. Michael Simon (Leistenverletzung), Peter Brückner (Rippenfraktur), Martin Jainz (Schleimbeutelentzündung) und Nicklas Dschida (Probleme am Sprunggelenk) fallen sicher noch aus. Wobei Dschida, entgegen der ursprünglichen Befürchtungen, doch nicht operiert werden muss und bereits erste Laufeinheiten auf dem Eis absolviert hat. Meißner ist guter Dinge: „Andere Spieler können für die Verletzten in die Bresche springen.“ Zuletzt hat das Marius Dörner mit seinen zwei Toren beim 6:0-Sieg gegen Schweinfurt eindrucksvoll getan. (duja)

