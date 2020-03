vor 7 Min.

Janine Berger führt Ulm auf Platz vier

Janine Berger ist mit den Ulmerinnen in die Saison gestartet.

Turnerin überzeugt vor allem am Sprung

Das war ein starker Saison-Einstand für Janine Berger und die Ulmer Turnerinnen. Am ersten Wettkampftag der Deutschen Turnliga belegte das Team um die 23-jährige Bubesheimerin in Karlsruhe den vierten Platz. Genau der ist im Endklassement nötig, um sich für das Meisterschaftsfinale zu qualifizieren – das erklärte Ziel der Ulmerinnen. Sieger des ersten Aufeinandertreffens war Rekordmeister MTV Stuttgart.

Laut Berger war in Sachen Ulmer Teamergebnis „noch Luft nach oben.“ Am Balken gab’s gleich vier Stürze, am Boden waren es drei. Das wirkte sich natürlich nachhaltig negativ auf die Wertungen aus. Berger nahm’s trotzdem von der durch und durch positiven Seite und kommentierte: „Platz vier ist schon mal ein Super-Erfolg!“

An dem sie selbst maßgeblich beteiligt war. Für ihren Sprung erhielt die Bubesheimerin 13,70 Punkte. Gemeinsam mit Elisabeth Seitz ( Stuttgart) war sie hier Tagesbeste. Am Barren musste Berger nach eigener Einschätzung „ordentlich kämpfen“. Hier machten sich ihre Erkrankungen im Vorfeld des Wettkampfs bemerkbar – es fehlte ein wenig Kondition. Zu 12,75 Punkten für eine letztlich souverän beendete Übung reichte es dennoch. Das war die zweitbeste Wertung im Ulmer Team, knapp hinter Tisha Vollemann (13,00), und die viertbeste am Gerät. (ica)

Endstand 1. MTV Stuttgart 14:0/202,90; 2. TSV Tittmoning 12:2/197,35; 3. TG Karlsruhe-Söllingen 10:4/185,15; 4. SSV Ulm 1846 8:6/183,45; 5. TZ DSHS Köln 6:8/183,35; 6. KTG Hannover 4:10/ 182,55; 7. TG Mannheim 2:12/181,54; 8. Dresdner SC 0:14/165,45

Themen folgen