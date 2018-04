28.04.2018

Jetzt geht es um alles Lokalsport

Entscheidungsspiel für die Elche

Die Scanplus Baskets Elchingen haben am vergangenen Wochenende auswärts in Gelsenkirchen den vorzeitigen Einzug ins Finale der Pro B-Play-offs verpasst. Deshalb steht heute (19 Uhr) das Entscheidungsspiel in der heimischen Brühlhalle gegen Schalke 04 an. Der Sieger der Partie qualifiziert sich für den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse Pro A und wird im Finale mit den Rostock Seawolves um den Meistertitel der Pro B kämpfen. Die Seawolves um Ex-Elchinger Brandon Lockhart konnten ihre Serie gegen die Iserlohn Kangaroos bereits vergangenen Samstag mit 2:0 für sich entscheiden.

Bereits in der diesjährigen Viertelfinalserie ging es für die Schützlinge des sportlichen Leiters und Cheftrainers Dario Jerkic in das alles entscheidende Spiel drei gegen Bochum. Im vergangenen Jahr standen die Elche im Halbfinale ebenfalls in Spiel drei, wo sie sich dem damaligen Vize-Meister und derzeitigen Bundesliga-Aufstiegsaspiranten PS Karlsruhe geschlagen geben mussten. Anders als in der vergangenen Saison genießen die Elche dieses Mal durch ihre Hauptrunden-Meisterschaft der Pro B-Südstaffel den immens wichtigen Heimvorteil für die dritte Partie.

Im Spiel gegen Schalke hatte sich Elchingens Brian Butler verletzt. Ob er heute auflaufen kann ist noch unklar. Auch hinter dem Einsatz von Gregory Graves steht noch ein Fragezeichen. Er hat sich am Montag im Training leicht verletzt. (az)

