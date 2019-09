vor 19 Min.

Jetzt kommen die ganz dicken Brocken

Doch TTC Neu-Ulm wittert eine Chance

Die Bilanz des TTC Neu-Ulm ist nach drei Spieltagen in der Tischtennis-Bundesliga zahlenmäßig eindeutig: Drei Niederlagen, null Punkte. Unbestritten ist indes auch: In allen drei Partien hatte der Neuling eine realistische Siegchance. Das könnte sich ändern, denn jetzt kommen die ganz dicken Brocken in die Ratiopharm-Arena: am Freitag (19 Uhr) der 1. FC Saarbrücken, Vizemeister der vergangenen Saison und derzeit noch ohne Punktverlust Tabellendritter. Am Sonntag (15 Uhr) steht dann das Viertelfinalspiel im deutschen Pokal gegen den Titelverteidiger und amtierenden Meister TTF Ochsenhausen auf dem Programm.

Der Neu-Ulmer Trainer Chen Zhibin formuliert seine Prognosen unterschiedlich: „Wenn die Ochsenhausener komplett antreten können, sind sie klar der Favorit. Aber gegen Saarbrücken haben wir eine kleine Chance.“ Dabei stützt sich der Neu-Ulmer Trainer auf die Annahme, dass die Gäste wohl auf den Chinesen Shang Kun verzichten müssen. Der 28-jährige Linkshänder ist Chen Zhibin zufolge operiert worden und fällt vermutlich noch eine Weile aus. Aber bei den ambitionierten Saarländern gibt es noch mehr gute Spieler. Patrick Franziska etwa, frischgebackener Mannschafts-Europameister mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov. Gegen ihn hatte der Neu-Ulmer Portugiese Tiago Apolonia im EM-Finale keine Chance. Gelingt ihm am Freitag die Revanche?

„Das wird schwer“, sagt Chen Zhibin: „Franziska ist momentan topfit und kaum zu schlagen.“ Ebenfalls stark, aber nicht so stabil seien dessen junge Mannschaftskollegen. Dargo Jorgic also, der 21-jährige Slowene, mit dem Boll bei der EM viel Mühe hatte. Oder der gleichaltrige Tscheche Tomas Polansky, beim Saisonauftakt in Ochsenhausen immerhin Sieger über Hugo Calderano. Ein Ergebnis, das wesentlich zum Fehlstart der Oberschwaben in die neue Saison beigetragen hat. Dass der Meister anschließend auch in Fulda leer ausging, werten Beobachter als Beleg für die Ausgeglichenheit im Zwölferfeld der Bundesliga.

Etwas Zuversicht schöpft Chen Zhibin immerhin aus der Rückkehr von Gustavo Tsuboi. Noch offen ist dagegen, ob Viktor Brodd eingesetzt werden kann. „Er ist noch verletzt und konnte seit Tagen nicht trainieren“, berichtet der Trainer. Insofern halte er es mit den Aufstellungen wie bisher: „Das entscheide ich in letzter Minute.“ (pth)

