Jetzt will er eine ganze Saison bleiben

Ivan Kucan verlängert bei den Elchingern

Ivan Kucan war bereits vor Beginn der Aufstiegsrunde in der Regionalliga Süd vom kroatischen Erstligisten KK Alkar Sinj zu den Elchinger Scanplus-Baskets gekommen. Bis dahin war er nur in der heimischen Liga am Ball gewesen. Der 25-jährige Aufbauspieler begründet seine Entscheidung: „Unser Trainer Dino Erceg kommt auch aus der Stadt Sinj und wurde so auf mich aufmerksam.“ Nach dem Anruf seines Landsmanns musste er nicht lange überlegen, ob er die Elche in der im Juni mit dem Einzug in die ProB beendeten Aufstiegsrunde verstärken wollte. „Die Saison war für unser Team beendet, ich war in guter Form, Elchingen hat auch international einen sehr guten Ruf. Hier konnte ich sehr schnell Erfahrungen in einer anderen europäischen Liga sammeln“, betont der 1,94 Meter große Spieler. Jetzt hat er für die komplette neue Saison verlängert.

Kucan selbst sieht seine Stärken im sicheren Wurf und im Umschaltspiel, das im Basketball Transition Gam genannt wird. „Ich kann aus der Abwehr heraus ein Spiel sehr schnell öffnen“, sagt der 25-Jährige, der das in der Aufstiegsrunde mit konstanten Leistungen als Punktelieferant unter Beweis stellen konnte und dafür künftig auch in der ProB sorgen will. Seine Ziele: „Ich möchte jede einzelne Sekunde auf dem Platz alles geben und zeigen, was ich drauf habe. Mein wichtigstes Ziel ist, dass unser Team in der kommenden Saison möglichst viele Siege einfährt und in der Tabelle möglichst weit oben steht.“

Der Aufstieg in die ProB, das professionelle Umfeld in Elchingen, die spürbare Wertschätzung des Trainerstabs als auch der gesamten Vereinsführung sowie die nächsten Ziele der Scanplus-Baskets, waren wichtige Faktoren für die Entscheidung, in Elchingen nun eine komplette Saison bestreiten zu wollen. „Die lange Pause durch Corona, keine Spiele, immer nur Training, um fit zu bleiben – das war gerade für die jungen Spieler sehr hart. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Energie und mit welchem Teamgeist unser Elchinger Team die Aufstiegsspiele bestritten hat“, erklärt Kucan.

Nun ist er darauf gespannt, was mit den Scanplus-Baskets mit einer derartigen Energie in der nächsten Saison möglich sein wird. Und natürlich freut er sich darauf, endlich die Stimmung in der Brühlhalle erleben zu dürfen. (AZ)