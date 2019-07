vor 38 Min.

Jetzt wird das Tempo verschärft

Der FV Illertissen stellt die Mannschaft vor und testet beim FV Senden gegen die Kickers

Das Training hat der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen bereits vor knapp drei Wochen aufgenommen und allmählich wird es ernst. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) steigt vor sicher großer Kulisse die Saison-Eröffnung gegen den Nachbarn FC Memmingen und bereits an diesem Samstag stehen zwei Pflichttermine auf dem Programm: Zunächst werden um 10.30 Uhr die Regional- und die Landesliga-Mannschaft sowie die Spieler der A-Junioren beim Autohaus Lindner der Öffentlichkeit präsentiert. Daneben gibt es ein großes Rahmenprogramm unter anderem mit Schusskraft-Messung, Verlosung und Verkauf von Fanartikeln. Anschließend fährt der FVI-Tross nach Senden, wo im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des FV Senden um 15 Uhr das letzte Testspiel gegen den württembergischen Oberligisten Stuttgarter Kickers angepfiffen wird.

Trainer Marco Küntzel wird bei dieser Generalprobe vermutlich die Formation aufbieten, die dann auch das erste Punktspiel gegen den FC Memmingen bestreitet. Einige Positionen sind noch hart umkämpft. Es gilt schließlich unter anderem, die Lücken zu schließen, die Burak Coban und Felix Schröter hinterlassen haben. Kevin Schmidt, Lucca Nagel und Tizian Fendt kämpfen um den Platz im Tor. In der Abwehr ist Neuzugang Marius Wegmann neben Manuel Strahler, Benedikt Krug und Antonio Pangallo ein Kandidat für die zwei zentralen Positionen. Für die Außenverteidigung gibt es mit dem derzeit verletzten Tim Buchmann, Sebastian Enderle, Stanislaw Herzel und Max Zeller ebenfalls vier Anwärter. Groß ist die Konkurrenz im Mittelfeld mit Sandro Caravetta, Daniel Dewein, Marco Hahn, Fabio Maiolo, Moritz Nebel, Maurizio Scioscia, Maurice Strobel und Philipp Wujewitsch. Im Sturm versuchen Tim Bergmiller, Yannick Glessing, Phillip Schmid und Philipp Strobel sich durchzusetzen.

Auf Stuttgarter Seite gibt es eine ganze Reihe von alten Bekannter. Aktuell ist Marvin Weiss zu den Kickers gewechselt, außerdem spielen Johannes Ludmann und Lukas Kling für den Oberligisten. Nachdem in der vergangenen Saison der Aufstieg verpasst wurde, musste allerdings der frühere Ulmer Trainer Tobias Flitsch seinen Stuhl für Ramon Gehrmann räumen. Sportlicher Leiter ist aber Lutz Siebrecht, der ebenfalls schon für die Spatzen gearbeitet hat.

Der Eintritt zum Jubiläumsspiel in Senden ist frei, der Erlös unter anderem aus freiwilligen Spenden kommt dem Verein „Heart for Life“ zugute, der hilfsbedürftige Menschen in der Illerstadt und der Umgebung unterstützt. Am Samstagnachmittag wird im Stadion an der Illerstraße zudem ein Einlagespiel zwischen den F-Junioren des FV Senden und des SV Tiefenbach ausgetragen. Um 17.15 Uhr wird dann ein Testspiel zwischen den aktiven Mannschaften beider Vereine angepfiffen. (hs/az)

