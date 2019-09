vor 20 Min.

Jetzt wird es ganz eng

TSV Neu-Ulm kassiert sechs Gegentore und bleibt ohne Sieg in dieser Saison. Buch gewinnt auch dank eines Treffers eines 17-Jährigen in Stammheim

Von Jürgen Schuster

Der TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm haben am Wochenende ihre ersten Saisonsiege in der Fußball-Landesliga gefeiert. Der TSV Neu-Ulm wartet darauf weiterhin.

Der Neu-Ulmer Trainer Michael Schwer und sein Bonlandener Kollege Klaus Kämmerer waren sich nach dem Spiel einig: „Wir werden im Training viel Arbeit haben.“ In einem torreichen Landesligaspiel nutzte der Gast die vielen Neu-Ulmer Leichtsinnsfehler und nahm mit einem 6:3-Sieg die Punkte mit. Gleich zu Beginn wurde dem Vizemeister ein Treffer wegen eines Handspiels zu Recht aberkannt. Neu-Ulm nutzte anschließend auch eine 1:0-Führung durch Mehmet Ali Fidan nichts (17.), weil der SV Bonlanden nur sechs Minuten brauchte, um dem Spiel die Wende zu geben. Dominic Schilling glich ganz schnell aus (19.), Emre Yildizeli (23.) sowie Ugur Yilmaz (25.) stellten dann die Zeichen auf Sieg. Nach einer guten halben Stunde traf Oliver Schlotter erst den SV-Querbalken, ehe Mehmet Ali Fidan zum 2:3-Pausenstand abstaubte (31.). Nach dem Seitenwechsel waren die Neu-Ulmer zunächst gut unterwegs, ehe Steffen Schmidt mit einem Schuss aus der Distanz die Hoffnungen zunichtemachte (61.). Nach einem der vielen unnötigen Fehler im Neu-Ulmer Spielaufbau setzte Lasse Fröschle zehn Minuten später noch einen drauf. Ein Konter, abgeschlossen von Kevin German, brachte das 3:5 (75.). Für das halbe Dutzend und damit für den 3:6-Endstand war noch einmal Ugur Yilmaz verantwortlich (81.). Schwer nahm die Pleite mit Galgenhumor: „Wer Offensivfußball liebt, der hat ein interessantes Spiel gesehen.“

TSV Neu-Ulm: Anders – Gnann (65. German), Schuhmacher, Kurz, Schweizer – Schlotter, Beer (46. Kidane), Rupp, Casullo (74. Celik) – Fidan, Ufschlag (65. Patent).

Riesenerleichterung am Samstag beim TSV Buch: Mit einem verdienten 2:0-Erfolg beim SC Stammheim feierte die Mannschaft aus dem Rothtal den ersten Saisonsieg. In einem Spiel mit wenigen Offensivaktionen hatte Buch die größeren Spielanteile und Glück, weil die Gastgeber einen Lattentreffer notieren konnten. Timo Leitner traf per Foulelfmeter vor der Pause zum 1:0 (28.). Manuel Schrapp war zuvor unfair angegangen worden. In Halbzeit zwei machte Buch weiter Druck und kam durch Robin Egle zum 2:0 (51.). Für den erst 17-jährigen Egle war es das erste Tor in der Landesliga.

TSV Buch: Widmann – Negele, Kurz, Paul, Zott – Egle (81. Thaqi), Zeh, Merkel (89. Schabel), Trum (53. Hampel) – Leitner (77. Seifert), Schrapp.

Beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den SV Neresheim ist gestern der Knoten geplatzt. Allerdings hatten die Neu-Ulmer in den ersten 20 Minuten gegen die zunächst spielbestimmenden Gastgeber noch ein wenig Dusel. Nach und nach kam das Team von Trainer Ünal Demirkiran dann besser zurecht und durch Tekin Altun zum 1:0 (32.). Jetzt war der SV Neresheim geschockt und Altun sowie Burak Tastan hätten vor dem Seitenwechsel sogar noch nachlegen können. Nach der Pause drängten die Hausherren zwar auf den Ausgleich, wirklich in Gefahr konnten sie Ediz Özer im Türkspor-Tor allerdings nicht bringen. Im Gegenteil – Özers Vorderleute hatten mit zunehmender Spieldauer die besseren Torchancen. Das erlösende 2:0 gelang schließlich Alper Bagceci nach einem Zuspiel von Engin Karasoy (80.). „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen“: Demirkiran konnte sich über den ersten Landesligasieg seiner Mannschaft freuen.

Türkspor Neu-Ulm: Özer – M. Onay (46. Endres), Haxhijaj, Gündüz, Sahin – Kajan, Aksoy, Bagceci (83. C. Onay), Tastan – Tupella (75. Ciftci), Tekin (53. Karasoy).

