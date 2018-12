18.12.2018

John Bryant hat einen deutschen Pass Lokalsport

Ex-Ulmer fühlt sich jetzt als Gießener

John Bryant ist mit mehr als 20 Punkten bester Werfer der Basketball-Bundesliga, mit gut elf Punkten führt er natürlich auch in dieser Kategorie. Seit dem vergangenen Freitag ist der frühere Center von Ratiopharm Ulm für seinen neuen Verein Gießen noch ein Stück wertvoller. Der 2,11 Meter große und etwa 130 Kilogramm schwere Koloss aus Kalifornien nahm im Büro der Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz seine Einbürgerungsurkunde entgegen. Bryant hat damit neben dem amerikanischen auch einen deutschen Pass und er belastet nicht mehr das Gießener Ausländerkontingent.

Für Ulm hat Bryant in den Jahren 2010 bis 2013 gespielt, in dieser Zeit wurde er zweimal zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt. Anschließend wurde er mit Bayern München deutscher Meister, ehe seine Karriere einen Knick abbekam. Beim spanischen Verein Valencia wurde er wegen starken Übergewichts entlassen, nach einem kurzen Gastspiel in Monaco war Bryant ohne Verein, ehe ihm die Gießener vor der Saison 2016/17 eine neue Chance gaben. Bei den Hessen schaffte „Big“ John Bryant ein kaum für möglich gehaltenes Comeback.

Vor der laufenden Saison sollen dem Vernehmen nach auch die Ulmer Kontakt zu Bryant aufgenommen haben. Eine Rückkehr ist allerdings jetzt noch ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden, obwohl sich der Spieler vor seinem Wechsel nach München als Zeichen der Verbundenheit das Münster auf den Rücken tätowieren ließ. Anlässlich seiner Einbürgerung sagte Bryant: „Nun bin ich ein Gießener und sehr stolz darauf.“

Prinzipiell wäre John Bryant jetzt auch ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Der 31-jährige Center hat sein grundsätzliches Interesse bekundet, Henrik Rödl schloss eine Berufung auch nicht gänzlich aus. Allerdings verwies der Bundestrainer auf die starke deutsche Centerriege und sagte: „Auf dieser Position sind wir sehr gut besetzt.“ (pim/dpa)

