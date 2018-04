00:02 Uhr

Jubel nach einem Spiel wie im Rausch Lokalsport

Elche lassen Schalke keine Chance und bauen ihre unglaubliche Serie noch aus

Die Scanplus Baskets Elchingen demonstrieren am Samstag ein weiteres Mal, dass sie in der heimischen Brühlhalle eine Macht sind, die dort nur schwer zu schlagen ist. Dies erfuhr auch der Tabellenzweite der Pro B Nord, FC Schalke 04. Im ersten Halbfinalspiel der Play-offs spielten die Elche nach ausgeglichenem ersten Viertel wie im Rausch und gewannen deutlich und in der Höhe verdient mit 90:54 (48:30). Damit führt das Team von Dario Jerkic in der Serie mit 1:0 und benötigt nur noch einen Sieg, um erstmals ins Finale der Pro B einzuziehen. Mit diesem angestrebten Erfolg wäre der sportliche Aufstieg perfekt. Wahrgenommen wird er bekanntlich nicht. Nebenbei haben die Elche mit dem Erfolg über Schalke ihre Heimserie auf schon fast unglaubliche 22 Heimsiege in Folge ausgebaut.

Bis auf Tim Köpple stand Dario Jerkic der gesamte Kader zur Verfügung, was mit zu dem positiven Ergebnis führte. Den besseren Start erwischten aber die Gäste aus Gelsenkirchen. In der 4. Minute lagen sie mit 12:6 in Führung. Zunächst hielt auf Elchinger Seite nur Center Kristian Kuhn dagegen. Der Elchinger Trainer nahm eine Auszeit und brachte den agilen Jere Vucica sowie mit Marko Krstanovic seinen besten Defensivmann. Von da an ließen die Elche nur noch 42 Punkte der Gäste zu. Aber auch in der Offensive kamen die Elche nun so langsam in ihren Rhythmus. Kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts brachte Edin Alispahic sein Team mit einem Dreier in Führung, ehe es dann nach zwei erfolgreichen Schalker Freiwürfen mit 18:18 in die erste Viertelpause ging.

Die Anfangsphase des zweiten Viertels gestalteten die Schalker noch offen, dann aber spielten nur noch die Gastgeber. Nach einem 13:0-Lauf lagen sie erstmals zweistellig in Führung (36:25/17.) und bei Halbzeit hatten sie ihren Vorsprung auf satte 18 Punkte ausgedehnt (48:30).

Im dritten Viertel machten die Elchinger da weiter, wo sie vor der großen Pause aufgehört hatten. Hinten ließen sie kaum etwas zu und vorne steigerten sie ihre Trefferquote auf 75 Prozent aus dem Zwei-Punkte-Bereich. Damit wurde der Vorsprung kontinuierlich weiter ausgebaut. In der 26. Minute lagen die Baskets dann schon mit 29 Punkten in Führung (66:37), die Frage nach dem Sieger stellte sich nun endgültig nicht mehr.

Trotz ihres großen Vorsprungs ließen die Elche nicht nach und machten es dem Gegner schwer, zu guten Würfen zu kommen. Die letzten vier Elchinger Punkte erzielte unter dem Jubel der knapp 800 Zuschauer der Amerikaner Gregory Graves. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) steht in Gelsenkirchen die zweite Partie an. (az)

Beste Elchinger Werfer: Kuhn (18 Punkte), Vucica (12), Alispahic (12), Beck (12), Butler (11).

Themen Folgen