00:03 Uhr

Junge Ulmer bestätigen ihre Form

Bruno Betz vom SSV Ulm 1846 ist in bestechender Form.

Bruno Betz läuft in die deutsche Top-Zehn

Bei den Sportfesten in Gomaringen und Essingen hat der Leichtathletiknachwuchs des SSV Ulm 1846 erneut seine starke Form bewiesen. Der Langhürdler Bruno Betz brillierte dieses Mal in der U18 auf der kurzen Hürdendistanz und schob sich mit 14,50 Sekunden an die württembergische Spitze sowie unter die deutsche Top Zehn.

Er blieb damit ebenso deutlich unter der Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften wie Marie Jung, die mit 14,54 Sekunden das 100-Meter-Hürden-Rennen der weiblichen U18 gewann, und Johanna Haas, die beim stark besetzten Meeting in Gomaringen mit 14,63 Sekunden Vierte wurde. Carolin Bender komplettierte das starke Abschneiden mit einem zweiten Rang in der U20 mit 15,23 Sekunden.

Die U16 des SSV Ulm wartete in Essingen mit zahlreichen Siegen auf. Leni Schmid übertraf dabei in der W14 mit 11,72 Metern im Kugelstoßen die Norm für den Landeskader. In der W15 siegten Dana Aehle mit 34,67 Metern mit dem Speer und Katharina Bug mit 25,88 Metern im Diskuswerfen. Doppelsiege im Sprint der AK15 gab es für Elin Burkhardt und Artur Rodrigues. Über 100 Metern kamen sie mit 12,91 und 11,76 Sekunden ihren Bestleistungen schon sehr nahe, und auch den Langsprint über 300 Meter dominierten die beiden mit 42,82 und 39,86 Sekunden deutlich.

Die letzte Bewährungsprobe vor den anstehenden deutschen Meisterschaften wartet auf die jungen Ulmer Leichtathleten bei den SSV-Abendsportfesten am Mittwoch und Donnerstag im Ulmer Donaustadion. (chu)

