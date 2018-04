Junge Ulmer unter den besten Acht

00:03 Uhr

U19 steht im NBBL-Viertelfinale

Ratiopharm Ulm hat in den Play-offs der U19-Basketball-Bundesliga (NBBL) die nächste Runde erreicht. Mit einem 87:47-Auswärtserfolg im zweiten Achtelfinal-Spiel bei den Crailsheim Merlins machten die Ulmer den 2:0-Serienerfolg perfekt und stehen damit zum dritten Mal innerhalb der vergangenen vier Jahre unter den besten acht U19-Mannschaften Deutschlands und treffen als Nächstes auf Ludwigsburg.

Nach dem deutlichen 123:64 in Spiel eins hatte Coach Danny Jansson von Crailsheim eine Reaktion erwartet, welche die Merlins vor heimischer Kulisse auch zeigten. „Crailsheim ist mit einem ganz anderen Gesicht aufgetreten und hat gekämpft“, zollte Jansson dem NBBL-Neuling Respekt.

Der finnische Cheftrainer zeigte sich zufrieden mit der „soliden Vorstellung“ seiner Mannschaft, blickte aber bereits auf das Viertelfinal-Duell voraus: „In der nächsten Runde muss unser Spielfluss im Angriff noch besser werden, denn mit Ludwigsburg erwarten wir ein sehr aggressiv agierendes Team.“ In den nächsten beiden Trainingswochen will sich Ratiopharm Ulm gezielt auf die hohe Intensität vorbereiten, bevor am 28. oder 29. April das erste Viertelfinalspiel in Ulm stattfindet.

Beste Ulmer Werfer: Bretzel (23 Punkte), Köpple (13), Heck (11). (az)

