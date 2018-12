Junge Ulmer wollen sich beweisen

vor 60 Min.

Jugend-Meisterschaftim Tischtennis

Am Wochenende werden die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften im Tischtennis der Jugend zum 23. Mal ausgetragen. In der Wildeckhalle in Abstatt (Kreis Heilbronn) kommen die 24 besten Spielerinnen und Spieler aus dem ganzen Land zusammen und treten im Einzel und Doppel an.

Ebenfalls am Start sind einige Ulmer Spieler, die bei einem der größten Turniere auf TTBW-Ebene versuchen, ihr Bestes zu geben. Gerade Manuel Prohaska (SC Staig) hat bei den Jungen U13 äußerst gute Chancen auf einen Podestplatz, wenn nicht sogar auf den Titelgewinn. Gemeinsam mit seinem Mannschaftspartner Mathis Braunwarth geht er sowohl bei den Jungen U13 als auch in der U15-Konkurrenz im Einzel und Doppel an den Tisch. Maximilian Edele (TTC Witzighausen) und Antonio Lukic komplettieren das Ulmer Quartett bei den U13er-Jungs.

Lea Scheuing (SC Berg) startet ebenfalls in beiden Konkurrenzen, im Doppel U13 versucht sie mit Neda Ghaffari (ASV Grünwettersbach) die Doppel-Konkurrenz aufzumischen. Neben Scheuing versuchen auch Kayra Bekir und Isabell Hipp (TSV Illertissen), sich in der U15-Konkurrenz zu beweisen. Erstere kann sich an einem guten Tag ins Viertelfinale und vielleicht sogar ein wenig weiter spielen. Annika Müller (TSF Ludwigsfeld) spielt als einizge Ulmer Vertreterin in einer U18-Konkurrenz, gemeinsam mit Miriam Kuhnle (TSV Untergröningen) tritt sie im Doppel an. (az)

