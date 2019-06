18.06.2019

Junge Vöhringerin mit Rückenwind

Svenja Pfetsch hat EM-Norm im Visier

Bei den deutschen U23-Meisterschaften in Wetzlar zeigte die Leichtathletin Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen mal wieder, wie stark sie ist. Mit Sonnenschein und Rückenwind ging sie über die 100 Meter an den Start. Im Vorlauf ließ sich die erst 17-jährige Vöhringerin gegen die zum Teil vier Jahre ältere nationale Konkurrenz nicht beeindrucken. Nach einem guten Start setzte sich Pfetsch mit an die Spitze und lief nach beachtlichen 11,66 Sekunden als Zweite über die Ziellinie. Jedoch wurde ein Rückenwind in der Stärke von 3,9 Metern pro Sekunde gemessen, sodass diese Leistung nicht als U20-EM-Norm (11,80 Sekunden) anerkannt wird – erlaubt sind maximal 2,0 Meter pro Sekunde. Auf den Zwischenlauf hat Svenja Pfetsch verzichtet, um sich die Kräfte für die 200 Meter zu sparen.

Auch in diesem Lauf bestätigte sie ihre derzeit gute Form. Mit sehr guten 24,18 Sekunden qualifizierte sie sich souverän für den Endlauf. In einem spannenden Finale steigerte Pfetsch ihre Zeit auf 24,10 Sekunden und belegte damit einen starken vierten Platz. Auf Platz drei haben ihr nur 15 Hundertstel gefehlt. In der derzeitigen U20-Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbands liegt Svenja Pfetsch mit ihrer Zeit auf Platz zwei. In knapp zwei Wochen werden bei der Junioren-Gala in Mannheim die Tickets für die U20-Europameisterschaften im schwedischen Borås vergeben. Dort möchte sich die Vöhringerin für die 4x100-Meter-Staffel empfehlen und zudem die Norm über 200 Meter unterbieten, die bei 23,90 Sekunden liegt. (az)

Themen Folgen