23.07.2018

Kampf um die Plätze hat begonnen Lokalsport

In den letzten Testspielen 20 Tore und kein einziger Gegentreffer

Zusammen 20 Tore in den beiden letzten Testspielen und kein einziger Gegentreffer – der SSV Ulm 1846 Fußball scheint gerüstet zu sein für das schwere Auftaktspiel in der Regionalliga Südwest bei Waldhof Mannheim am kommenden Samstag.

Das 13:0 beim SV Lonsee am Freitag hat natürlich keine allzu große Aussagekraft. Adrian Beck (3), Steffen Kienle (2), Felix Nierichlo (2), David Braig (2), Kai Luibrand, Lukas Hoffmann, Alper Bagceci und Ardian Morina trafen in der einseitigen Begegnung gegen den überforderten Bezirksligisten.

Der Gegner am Samstag war dann aber ein echter Gradmesser. Im oberschwäbischen Haisterkirch trafen die Spatzen auf den FV Ravensburg, der die abgelaufene Saison in der Oberliga Baden-Württemberg immerhin auf Tabellenplatz sechs beendet hat. Auch diese Aufgabe lösten die Schützlinge von Trainer Holger Bachthaler mit einem sicheren und in dieser Höhe verdienten 7:0-Sieg. Die Ulmer machten nach vorne mächtig Betrieb und ließen nach hinten so gut wie nichts zu. Die Torschützen in diesem Spiel waren Vitalij Lux (2), Michael Schindele, Johannes Reichert, Steffen Kienle, David Kammerbauer und Thomas Rathgeber.

Thomas Rohmer war durchaus angetan von der Vorstellung seiner Schützlinge. Der sportliche Leiter der Ulmer sagte: „Das hat die Mannschaft sehr ordentlich gemacht. Man hat schon gemerkt, dass der Kampf um die Plätze begonnen hat. Jeder Spieler will natürlich in Mannheim dabei sein.“

Gestern gönnte Holger Bachthaler seinen Spielern einen freien Tag, von heute an verpasst er der Mannschaft den Feinschliff für den Saisonauftakt. (pim)

