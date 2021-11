Karate

vor 49 Min.

Großer Erfolg: Mika Mathes aus Illertissen ist deutscher Karate-Meister

Plus Mika Mathes gewinnt die deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U21. Was den jungen Illertisser am Karatesport fasziniert.

Großer Erfolg für Mika Mathes aus Illertissen: In Kempen/ Nordrhein-Westfalen wurde er deutscher Meister der Altersklasse U21. Mathes, Mitglied der Sportfördergruppe der bayerischen Polizei, startete dort nach langer und ebenso intensiver Vorbereitung mit seinem Trainer Manfred Krusch aus Durach/ Oberallgäu in der Kategorie Kata, dem Scheinkampf und Formenlauf.

