vor 34 Min.

Kein Geld vom Land für das Stadion

Wortbruch-Vorwurf an Ministerin

Hat Susanne Eisenmann ihr Wort gebrochen? Wie andere Landespolitiker auch, hatte sich die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl zuletzt stark gemacht für eine Sanierung des Ulmer Donaustadions. Anders als erhofft, wurde das Millionen-Vorhaben nun aber nicht verankert im jüngst festgezurrten „Solidarpakt Sport IV“. Dabei soll dies die Kultusministerin, die auch verantwortlich ist für den Sport im Land, versprochen haben.

Dies teilte jetzt der Ulmer Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Grüne) mit. Mündlich habe ihm „Frau Eisenmann“ versichert, dass das Stadion im Rahmen des nun ausgehandelten Solidarpakts als überörtliche Sportstätte gefördert werde. Doch vom Stadion ist darin keine Rede mehr. Als Sanierungskosten stehen 40 Millionen Euro im Raum.

Bereits Ende 2019 hatte das Stadion keinen Weg in den neuen Doppelhaushalt des Landes gefunden. Kritik aus Ulm kam prompt vom Landtagsabgeordneten Martin Rivoir (SPD). Verteidigt wurde die CDU-Sportministerin damals noch von Jürgen Filius. Dessen Rückendeckung kam angesichts der grün-schwarzen Koalition zwar nicht überraschend, jedoch stimmte es tatsächlich hoffnungsfroh, was er stattdessen bekannt gab. Nämlich: Susanne Eisenmann habe ihm am Rande der Haushaltsberatungen „zugesichert“, dass der Umbau des Stadions zur Leichtathletik-Arena „prioritär“ in ein Sonderprogramm für regionale Sportstätten aufgenommen werden soll.

Filius bewertet die Zusicherung Eisenmanns für den Sportstandort Ulm damals als „gute Nachricht“. Die Leichtathletik mit ihren international herausragenden Sportlern habe in Ulm eine gute Zukunft. Hier werde es dann wieder möglich sein, deutsche Leichtathletikmeisterschaften und europäische Jugendwettbewerbe abzuhalten. Mit der Erhöhung der Sitzplatzkapazität und der Ertüchtigung der Versorgungsbereiche werde die Modernisierung auch dem Fußball zugutekommen.

Doch nun fühlen sich die Ulmer Sporttreibenden allein gelassen. „Enttäuscht“ zeigt sich jetzt auch Filius – und sagt, dass Eisenmann ihm nach ihrer damaligen Zusicherung sogar noch mit auf den Weg gegeben habe: „Das können Sie so in Ihrem Wahlkreis kommunizieren.“ Ganz vom Tisch ist die Sanierung des Donaustadions – eines der letzten Stadien, in denen Fußball gespielt und Leichtathletik betrieben werden kann – allerdings nicht. Doch der Weg ist steinig und lang. Denn der „Solidarpakt Sport IV“, der nun ausgehandelt wurde, läuft bis 2026. Hier ist die Türe die nächsten Jahre zu. (rau)

