Knüppelharte Wochen für den FV Illertissen

Heute geht’s nach Passau und bald folgt der absolute Saison-Höhepunkt

Von Hermann Schiller

Schlag auf Schlag geht es für den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. Bereits am heutigen Dienstag um 19 Uhr wird das Spiel beim SV Schalding-Heining nachgeholt. Beim Tabellennachbarn in Passau wartet erneut eine schwere Aufgabe auf den FVI. Schalding-Heining hat derzeit 39 Punkte auf dem Konto und damit nur einen weniger als Illertissen. Nicht nur deswegen dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe werden, zudem werden die Niederbayern Wiedergutmachung in zweierlei Hinsicht betreiben wollen. In der Vorrunde kassierten sie beim FVI eine deftige 1:7-Schlappe, zudem kamen sie am Wochenende beim Aufsteiger Eichstätt mit 0:4 unter die Räder.

Der FVI sollte aber nicht den Fehler machen, den Gegner an diesen beiden Ausrutschern zu messen. Auch die Tatsache, dass die Bilanz von Illertissen gegen Schalding-Heining mit fünf Siegen und einem Unentschieden in neun Spielen positiv ist, wird nichts nutzen. Der FV Illertissen muss sich statt dessen auf eine Mannschaft einstellen, die vor einer immer wieder stattlichen Kulisse – im Schnitt kommen 1100 Besucher ins 2500 Zuschauer fassende Stadion – Vollgas gibt. Zudem steht in den Reihen der Schaldinger mit Markus Gallmeier einer der besten und gefährlichsten Stürmer der Regionalliga Bayern. Er hat auch diese Saison bereits wieder zwölf Tore erzielt, ist wegen seiner Wendigkeit nur schwer auszuschalten. Das weiß auch FVI-Trainer Herbert Sailer, der trotzdem keinen Wachhund für Gallmeier abstellen wird: „Wir kommen aus unserer Ordnung, die wir sicher konsequent beibehalten müssen.“ Seine eigene Mannschaft habe durch den klaren 3:0-Sieg am Wochenende in Unterföhring Selbstvertrauen getankt und das soll mit nach Passau genommen werden.

Die Personalsituation beim FVI gleicht einem Lotteriespiel. Antonio Pangallo dürfte erneut ausfallen, dafür könnte Benedikt Krug wieder dabei sein. Bei Sebastian Enderle, Marvin Weiss und Daniel Lang ist an einen Einsatz noch nicht zu denken. Ein kleiner Silberstreif am Horizont ist die Tatsache, dass Sebastian Schaller nach seinem Kreuzbandriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. An einen Einsatz beim SV Schalding-Heining ist natürlich dennoch nicht zu denken, aber auch das darauffolgende Programm des FVI ist knüppelhart und es wird jeder Mann gebraucht.

Bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) steht das Heimspiel gegen den FC Schweinfurt mit dem früheren FVI-Kapitän Lukas Kling auf dem Programm, am darauffolgenden Dienstag geht es zum stärksten Aufsteiger VfB Eichstätt und am 21. April kommt der FC Pipinsried. Am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr folgt mit dem Heimspiel gegen die Münchener Löwen vor voraussichtlich 5000 Zuschauern der Saisonhöhepunkt schlechthin.

