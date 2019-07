00:03 Uhr

Krämer in „der Lobby der NBA“

Basketballer spricht über seine Chancen

Wie groß ist die Chance von David Krämer auf einen Platz im Kader der Phoenix Suns wirklich? In Basketball-Fachkreisen wird heftig diskutiert und spekuliert, seit der frühere Spieler des Bundesligisten Ratiopharm Ulm dieser Tage auf Instagram ein Foto veröffentlicht hat, das ihn bei der Unterzeichnung eines Vertrags zeigt. In einem Interview, das sein österreichischer Heimatverein Oberwart Gunners auf seiner Homepage veröffentlicht hat, sorgt der 22-Jährige nun selbst für Klarheit. Krämer wird darin zitiert mit den Worten: „Wenn man die NBA als Wolkenkratzer sieht, dann stehe ich jetzt am Eingang in der Lobby.“ Gleichzeitig bekräftigt er seine Entschlossenheit: „Ich will aber nicht in der Lobby stehen bleiben und warten, was passiert. Ich will in die oberen Stockwerke oder ganz oben in das Penthouse am Dach. Es ist eine Chance, die ich unbedingt nutzen will. Dafür werde ich alles tun.“

In dem Interview gibt Krämer auch Auskunft zu dem Vertrag mit den Phoenix Suns. Der läuft demnach ein Jahr und momentan ist noch offen, ob Krämer in der untergeordneten G-League oder tatsächlich in der NBA eingesetzt wird. Die Entscheidung wird nach dem Trainingsstart in Phoenix Mitte August fallen.

Krämer war in der vergangenen Bundesliga-Saison bei Ratiopharm Ulm im Schnitt nur 13 Minuten pro Spiel eingesetzt worden. Unmittelbar nach der Ulmer Niederlage im dritten Viertelfinalspiel gegen Alba Berlin flog er zu einer Sichtung nach Los Angeles, dann wurde er von den Suns zur Summerleague nach Las Vegas eingeladen und offensichtlich hat er das Management des NBA-Vereins ein Stück weit überzeugt. Im Interview mit dem Oberwart Gunners sagte Krämer: „Ich habe immer daran geglaubt, weil ich an mich selbst glaube.“ (pim)

