Kreisrekord fällt nach 44 Jahren

Weitere Erfolge in der Leichtathletik

Zwei Titel und ein Kreisrekord bei den süddeutschen Meisterschaften im saarländischen Sankt Wendel und zusätzlich die Qualifikation von Diskuswerferin Antonia Kinzel für die U20-Europameisterschaft in Mannheim – die Leichtathleten des SSV 46 feierten am Wochenende eine Reihe von Erfolgen.

Bei der Gala in Mannheim ließ es Kinzel gar nicht erst zu großen Diskussionen um die Nominierung für die Europameisterschaften kommen. Im zweiten Versuch übernahm die 19-Jährige mit 50,16 Meter die Führung, die sie im vierten Durchgang auf 51,55 Meter ausbaute. Da kam die Konkurrenz um die höher eingeschätzte Pia Northoff aus Wattenscheid bei schwierigen Bedingungen mit großer Hitze und wenig Aufwind nicht mehr heran, sodass sich die junge Ulmerin auf ihren ersten Einsatz im Deutschland-Trikot in drei Wochen freuen kann.

Im Saarland löste Lena Humburger mit ihrem fünften Platz im 800-Meter-Rennen in 2:13,44 Minuten Eva Schmid als Kreisrekordhalterin ab, die diese Bestmarke sage und schreibe 44 Jahre lang gehalten hatte. Die Meistertitel gingen an Benno Freitag und Franca Arnold. Gelegenheits-Hochspringer Freitag lieferte sich bis 2,09 Meter ein Duell mit dem Frankfurter Philipp Heckmann, das er im dritten Versuch für sich entschied. Danach flog der 24-Jährige auch noch über 2,12 Meter und blieb damit nur vier Zentimeter unter seinem fünf Jahre alten Kreisrekord. Arnold ließ den Speer im fünften Versuch auf 45,68 Meter segeln und gewann mit mehr als zwei Metern Vorsprung.

Auf aufsteigendem Ast befindet sich Marie Jung. Im Hochsprung unterlag die noch 15-Jährige mit 1,67 Meter nur aufgrund der Mehrversuchsregel und holte sich Silber. Über 100 Meter Hürden gelang ihr in 14,51 Sekunden ebenso wie Kim Gaupp (14,63) die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften im Donaustadion. In der Staffel mit Johanna Haas und Jule Müller schrammten Jung und Gaupp in 49,44 Sekunden ebenso knapp an einer Medaille vorbei wie die Frauen-Staffel mit Carolin Bender, Katharina Eich, Maria Herbinger und Kathrin Baur, die mit 47,63 Sekunden ihre Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Berlin bestätigte. Das gelang auch der dreimal 1000-Meter-Staffel mit Fabian Konrad, Aimen Haboubi und Korbinian Völkl. Mit 7:34,93 Minuten holten sie sich hinter Mainz die Silbermedaille. (chu)

