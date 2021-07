Land unter in der Regionalliga

Die Mammutsaison hat Spuren hinterlassen

Die abgelaufene Saison in der Regionalliga Südwest war rekordverdächtig: Es standen 42 Spieltage auf dem Programm, insgesamt 462 Partien wurden ausgetragen. Die Vereine haben dieses Pensum bewältigt, obwohl von November bis kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres der Spielbetrieb wegen Corona komplett ruhte und auch danach immer wieder Mannschaften in Quarantäne mussten. Auch den SSV Ulm 1846 Fußball hat es bekanntlich erwischt. Nach Auffassung des für die Liga zuständigen DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann ist damit klar: „Regelmäßige Testungen können eine Öffnungsperspektive für sämtliche gesellschaftliche Bereiche während der Pandemie darstellen.“ Der DFB-Vize bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Profivereinen TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart, die mit Solidaritätszahlungen einen Teil der zusätzlichen Kosten übernommen haben.

Insgesamt blieben die durch Corona entstandenen Probleme seiner Einschätzung nach in einem überschaubaren Rahmen. Trotzdem war diese Mammutsaison überaus anstrengend. Zimmermann findet deutliche Worte: „Man muss ehrlicherweise sagen, dass bei der nur mit einer hauptamtlichen Kraft besetzten Regionalliga-Geschäftsstelle Land unter war. Was von den handelnden Personen abverlangt und ihnen andererseits auch zugemutet wurde, hat zum Teil das Maß des Menschenmöglichen und vor allem des Zumutbaren überschritten.“ Eine wichtige Rolle spielten in diesem Zusammenhang eine Reihe von Entscheidungen etwa zu den Themen Auf- und Abstieg, die dann gerichtlich angefochten wurden. Was für den DFB-Vize völlig in Ordnung ist. Aber Zimmermann sagt: „Gestört hat mich die Tonalität, die Art und Weise, wie mit unseren Mitarbeitern bisweilen umgesprungen wurde, das hat definitiv Grenzen überschritten.“

Eine der Lehren aus der vergangenen Saison: Die Belastung der Mitarbeiter der Geschäftsführung war zu hoch. Die Regionalliga will mit einer Änderung der Struktur gegensteuern. (AZ)