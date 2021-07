Bayerische Meisterschaft: Celina Kränzle aus Vöhringen ist vorne dabei

Die Leichtathletinnen des SC Vöhringen waren bei der bayerischen Meisterschaft in Erding am Start. Celina Kränzle schnitt besonders gut ab.

Die Vöhringer Leichtathletinnen und Leichtathleten präsentierten sich in Erding bei den bayerischen Meisterschaften zwei Tage lang von ihrer besten Seite.

Zu Beginn des ersten Wettkampftages standen die 100-Meter-Vorläufe auf dem Programm. Bei den Frauen gingen mit Celina Kränzle, Svenja Pfetsch und Sarah Fackler drei SCV-Athletinnen an den Start. Kränzle holte sich in 12,45 Sekunden den Vorlaufsieg und qualifizierte sich damit direkt für den Zwischenlauf. Das gelang auch Pfetsch (12,37 Sekunden). Über die Zeit sicherte sich Fackler mit neuer Saisonbestleistung von 13,08 Sekunden das Ticket für die nächste Runde. Im Zwischenlauf steigerten sich Kränzle und Pfetsch noch einmal und zogen damit beide ins Finale ein. Für Fackler blieb die Uhr bei 13,13 Sekunden stehen. Für ein Weiterkommen in den Endlauf der besten acht Sprinterinnen reichte das nicht. Im Finale sprintete Kränzle mit 12,14 Sekunden zu neuer Saisonbestleistung und sicherte sich hinter Marina Scherzl aus Dachau die bayerische Vize-Meisterschaft. Pfetsch lief nach 12,18 Sekunden als Dritte über die Ziellinie.

Sprint-Staffel des SC Vöhringen hat anfangs Probleme

Zum Abschluss des ersten Wettkampftages ging die Sprint-Staffel in der Besetzung Sarah Fackler, Celina Kränzle, Svenja Pfetsch und Julia Riedl an den Start. Nach anfänglichen Problemen funktionierte der letzte Wechsel von Pfetsch auf Riedl optimal. Die Vöhringerinnen sicherte sich damit den dritten Platz (48,47 Sekunden).

Celina Kränzle auch über die 200 Meter schnell

Am zweiten Tag gingen Kränzle und Fackler über die 200 Meter in den Startblock. Im Vorlauf über die halbe Stadionrunde qualifizierte sich Kränzle für den Endlauf (24,86 Sekunden). Im Finale stürmte die 23-Jährige in 24,74 Sekunden zu ihrem zweiten bayerischen Vize-Meistertitel und ihrer dritten Medaille an diesem Wochenende. Fackler verpasste mit 27,02 Sekunden das Finale.