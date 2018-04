13.04.2018

Letztes Viertelfinale steht Lokalsport

FC Blaubeuren besiegt Staig

Jetzt steht auch der letzte Viertelfinalist des Bezirkspokals Donau/Iller fest. Am Mittwochabend schlug der FC Blaubeuren den SC Staig mit 2:0. Die Tore für den FC erzielten in der sechsten Minute Angreifer Marcin Krzysztof Czerwinski und in der 88. Minute Stürmer Pawel Lukasik.

Durch den Einzug der Blaubeurer ins Viertelfinale stehen nun alle Partien fest. Anstoß ist am Donnerstag, 19. April, um jeweils 18 Uhr. Der FC Blaubeuren trifft dann auf die SGM Ingstetten/Schießen. Außerdem spielt der TSV Blaubeuren gegen den TSV Obenhausen, der FV Bellenberg gegen den SC Türkgücü Ulm und der SV Offenhausen gegen den TSV Neu-Ulm. (az)

