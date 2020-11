vor 35 Min.

Liqui Moly Sponsor der Handball-WM

Turnier findet in Ägypten statt

Der Ulmer Öl- und Additivspezialist Liqui Moly setzt in seinen Werbemaßnahmen weiter auf internationalen Handball. Das Unternehmen ist offizieller Sponsor der im Januar des kommenden Jahres in Ägypten ausgetragenen Weltmeisterschaft. „Diese Sportart ist ein bedeutender Teil unseres Marketingmenüs. Und die Weltmeisterschaft ist das Filetstück. Deshalb sind wir auch 2021 wieder mit von der Partie“, sagt Liqui Moly-Geschäftsführer Ernst Prost.

Vor zwei Jahren war das blau-rote Logo während 96 Spielen beim Turnier in Dänemark und Deutschland zu sehen. „Damit haben wir nicht nur beinahe eine Million Zuschauer in den Stadien erreicht, sondern unsere Marke auch vielen Millionen Sportfans an den Bildschirmen rund um den Globus näher gebracht“, so Ernst Prost.

Unter besonderen Vorzeichen steht wie derzeit alle anderen Veranstaltungen die Neuauflage in Nordafrika. Prost weiß: „Aufgrund von Covid-19 ist alles möglich. Eine WM mit wenigen Stadionbesuchern, eine ohne jegliche Zuschauer oder auch eine Absage.“ Mit dieser schlimmsten Option rechnet allerdings zumindest Oliver Roggisch nicht. Der deutsche Teammanager und frühere Weltmeister sagte im Morgenmagazin des ZDF: „Die Ägypter sind sehr gut vorbereitet. Ich glaube, dass wir damit rechnen können, dass da alles glatt läuft.“

Auch in Zeiten, in denen kleine wie große Sportveranstaltungen ein organisatorisches wie finanzielles Wagnis darstellen, steht Liqui Moly zu seinem Engagement in unterschiedlichen Sportarten. „Schließlich muss das Geschäftsleben weiterlaufen und für uns gehört Werbung bei Live-Veranstaltungen eindeutig mit dazu“, betont der Geschäftsführer des Schmierstoffspezialisten.

Eine sportliche Besonderheit ist das erweiterte Teilnehmerfeld. Erstmals werden in Ägypten bei einer Handball-WM der Herren 32 statt bisher 24 Mannschaften antreten. „Das bedeutet mehr Vorrundenspiele und damit mehr Werbezeit“, bringt es Ernst Prost auf den Punkt. Deutschland trifft in der Vorrunde in der Gruppe A auf Ungarn, Uruguay und die Kapverden. Das Eröffnungsspiel findet am 14. Januar statt. Am 31. Januar wird das Finale angeworfen.

Traditionell ist Liqui Moly im Motorsport stark vertreten, aktuell in der Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP, darunter mit einem eigenen Team in der Moto2 sowie im Tourenwagensport. „Weil wir Sportfreunde über den Motorsport hinaus ansprechen und unsere Marke bekannter machen wollen, setzen wir auch auf andere Events. Die Handball-WM ist eines davon“, sagt Ernst Prost. Mit den Ergebnissen von 2019 sei man vollauf zufrieden und engagiere sich deshalb auch bei den nächsten Titelkämpfen: „Als eine Marke, deren Produkte es in 150 Ländern zu kaufen gibt, ist die Internationalität einer Weltmeisterschaft und die damit verbundene globale Medienpräsenz ein entscheidendes Kriterium.“ (az/pim)

Themen folgen