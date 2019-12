vor 30 Min.

Mal wieder ein unrühmliches Kunststück

Zweistellige Führung in kurzer Zeit verspielt

Diese wenig rühmliche Bestmarke durfte Ratiopharm Ulm lange Zeit exklusiv für sich beanspruchen: In der Saison 2016/17 führten die Ulmer im zweiten Halbfinalspiel gegen Oldenburg zur Halbzeit mit 27 Punkten und verloren das Spiel noch in der Verlängerung. Seit ein paar Wochen müssen sie sich den Negativrekord mit den Braunschweigern teilen. Die lagen beim Bundesligaspiel in Vechta noch neun Minuten vor dem Ende ebenfalls mit 27 Zählern vorn und brachten das noch etwas größere Kunststück fertig, diese Partie zu verlieren. Was am Mittwoch in der israelischen Großstadt Rishon Lezion passierte, das ist nicht ganz so spektakulär, aber immer noch sehr bemerkenswert: Nicht einmal dreieinhalb Minuten vor dem Ende dieses letzten Gruppenspiels im Eurocup stellte Kilian Hayes mit seinem vierten Dreier im vierten Versuch auf 79:69 für den Bundesligisten, dann legte der 18-jährige Franzose zwei weitere Zähler nach zur 81:69-Führung. Die Ulmer verspielten diesen vermeintlich sicheren Zwölfpunkte-Vorsprung komplett und verloren in der Verlängerung.

Kein Beinbruch, denn beide Mannschaften waren ohnehin schon ausgeschieden. Aber mit einem Sieg in Israel hätten der Bundesligist seine klägliche Eurocup-Bilanz wenigstens ein bisschen aufhübschen können. So steht ein einziger Sieg aus zehn Spielen zu Buche – Ulm ist damit der schlechteste aller 24 Teilnehmer. Zumindest gab es ein paar individuelle Lichtblicke: Hayes war in der Vorrunde mit durchschnittlich 6,2 Assists der viertbeste Vorlagengeber des Eurocups, Derek Willis mit 57 Prozent der beste Distanzschütze und Grant Jerrett bei den Offensiv-Rebounds unter den Top Ten. (pim)

