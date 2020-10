00:02 Uhr

Mal wieder gewinnen ...

Drei Unentschieden in Folge

„Man darf nicht auf die Tabelle schauen“, empfiehlt Markus Schaich. Der Trainer des FV Illertissen II weiß, wie schief das bayrische Landesliga-Tableau momentan ist. Er selbst will mit seinem Team möglichst schnell über die 45- Punkte-Marke, um damit aller Sorgen ledig. Zudem sagt er nach drei Unentschieden in Folge: „Wir würden gerne mal wieder ein Spiel gewinnen.“ Am Sonntag (14 Uhr) kommt mit dem TSV Gilching-Argelsried allerdings nicht unbedingt der Lieblingsgegner in den VöhlinSportpark. (jürs)

