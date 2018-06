Manche fassen sich an den Kopf

vor 43 Min.

Tiefenbach ging die Luft aus, Türkspor fehlen die Punkte gegen Burlafingen

Vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga am Samstag (18 Uhr) sind endgültige Entscheidungen weder im Kampf um den Titel noch in dem gegen den Abstieg gefallen. Tendenzen sind allerdings erkennbar.

An der Spitze liegt der TSV Neu-Ulm einen Punkt vor Türkspor Neu-Ulm. Im Vergleich zum Lokalrivalen hat der TSV aber eine undankbare Auswärtshürde zu nehmen. Gegner FC Neenstetten kämpft noch um die letzte Chance zur Teilnahme an der Abstiegsrelegation. Türkspor hingegen empfängt mit dem TSV Langenau eine Mannschaft, für die die Saison schon gelaufen ist. „Wenn man in Neenstetten nicht gewinnt, hat man die Meisterschaft auch nicht verdient“, gab TSV-Spielertrainer Ünal Demirkiran am vergangenen Sonntag nach dem 4:1 gegen den SC Staig zu Protokoll. Zuvor hatte der Ex-Profi die Titelambitionen seiner Truppe lange nicht eingestehen wollen. Eines seiner Lieblingsargumente lautete: „Unser Kader ist zu dünn.“

Bei Türkspor, dem eigentlichen Topfavoriten, sorgten Disharmonien in der ersten Saisonhälfte und ein vermeidbarer formaler Fehler beim 4:0-Sieg in Burlafingen für den aktuellen Rückstand auf dem Klassenprimus. Das 4:0 wurde in ein 0:3 umgewandelt. Rein sportlich betrachtet läge Türkspor also zwei Zähler voraus. Aber Trainer Markus Deibler will nicht groß nachkarten: „Am Ende haben wir uns das selbst zuzuschreiben.“ Genauer gesagt sein Vorgänger Oliver Seitz.

Der SV Tiefenbach hat lange im Konzert der Aufstiegsanwärter mitgemischt. Allerdings ging dem letztjährigen Sorgenkind im letzten Drittel der Saison massiv die Puste aus. Zahlreiche Verletzungen sorgten dafür, dass die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle in den vergangenen sechs Spielen nur einen Punkt holte. Am Samstag bietet sich im Heimspiel gegen den SV Asselfingen die Chance, die insgesamt doch beachtliche Saison versöhnlich zu beenden. Asselfingen liegt aktuell zwei Punkte vor dem FC Neenstetten und wird wohl in der Abstiegsrelegation spielen.

Für den SV Beuren (am Samstag in Jungingen) und den FC Burlafingen (zuhause gegen den FC Blaubeuren) endet die Saison wegen der ultra-milden Abstiegsregelung noch glimpflich. Wie drei weitere Mannschaften haben Beuren und Burlafingen nicht einmal 30 Punkte auf dem Konto. In den Jahren zuvor hätte das den Absturz in die Kreisliga bedeutet. Für den FC Burlafingen ist der Ligaverbleib besonders wichtig: Im Sommer rücken 14 Nachwuchskicker zu den Aktiven auf. Ihnen kann so eine reizvolle Perspektive geboten werden. (mis)

