15.03.2019

Markus Deibler wechselt nach Augsburg

Türkspor Neu-Ulm braucht neuen Trainer

Bis zum Ende der Bezirksliga-Saison ist es zwar noch etwas hin, trotzdem werden sich die Verantwortlichen von Türkspor Neu-Ulm schon einige Gedanken um den Sommer machen. Denn gestern wurde bekannt, dass ihr jetziger Trainer Markus Deibler ab der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie des Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg stehen wird und nicht mehr in Neu-Ulm. Das teilte Augsburgs Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier unserer Redaktion mit.

Trotz der Verkündung des Wechsels liegt Deiblers Fokus aber noch auf Neu-Ulm, das am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Dornstadt in die Frühjahrsrunde einsteigt. Gleichzeitig beschäftigt sich Deibler aber bereits mit der künftigen Aufgabe und tauscht sich mit Reitmeier aus. „In der Region ist Schwaben als Traditionsverein verwurzelt. In den vergangenen Jahren hat sich der Klub konsolidiert“, sagte der Neu-Ulmer Trainer über seine Entscheidung. Der TSV Schwaben kämpft gegen den Abstieg aus der Bayernliga Süd, aber Deibler wird den Verein auf jeden Fall trainieren – egal in welcher Liga. „Für mich war die Spielklasse kein Kriterium.“

Erste Gespräche mit Deibler führte Reitmeier bereits im vergangenen Jahr. Über die jetzige Lösung zeigte sich der Schwaben-Boss sehr glücklich: „Wir haben einen richtig guten Mann bekommen, mit dem wir langfristig planen können.“ Dass einige Spieler aus Neu-Ulm ihren bisherigen Trainer im Sommer in Richtung Augsburg folgen könnten, schließt Reitmeier zum jetzigen Zeitpunkt aus. (joga, eisl)

