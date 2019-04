00:02 Uhr

Medaillenregen für Ulmer Läufer

Gute Ausbeute bei Landesmeisterschaften

Vier Goldmedaillen, dazu eine Silber- und eine Bronzemedaille für das Mittel- und Langstreckenläufer-Team des SSV Ulm 1846 waren die Ausbeute bei den Landesmeisterschaften in Weissach im Tal.

Den Anfang machte bei der weiblichen Jugend U20 Paulina Wolf, die ein großes Feld bis zum Ende anführte und sich mit neuer persönlicher Bestleistung von 18:13,49 den ersten Platz sicherte. Gleich danach drückte Marlene Gomez Islinger in der U23 dem Kampf um den Landestitel ihren Stempel auf. Die Ulmerin übernahm mehrfach die Führung und forcierte erst auf den letzten drei Runden derart das Tempo, dass die fünfköpfige Kopfgruppe schnell auseinanderfiel. Letztlich wurde die Ulmerin in 17:29,37 Erste. Unauffällig und im Schlepptau des Geschehens an der Spitze drehte Neuzugang Miriam Thies ihre Runden und hielt lange Zeit Anschluss an die Führungsgruppe. Erst nach drei Kilometern musste sie es abreißen lassen. Dennoch gelang es ihr, die U23 zu beherrschen und sich mit 18:07,66 Minuten den Titel zu sichern.

Auch die 5000-Meter-Entscheidung der U23, die in einem gemischten Wettkampf auf die Reise geschickt wurde, stand ganz im Zeichen der Läufer vom SSV Ulm 1846. Sowohl Titelverteidiger Muhammad Lamin Bah als auch Fabian Konrad liefen zunächst in dem 23-köpfigen Feld am Ende einer großen Führungsgruppe mit. 700 Meter vor dem Ziel attackierten die beiden Trainingspartner ihre Gegner und zogen auf und davon. Im Finish war Fabian Konrad dann der Stärkere und holte sich die Landesmeisterschaft in 15:19,21 Minuten klar vor Muhammad Lamin Bah, der 15:23,98 Minuten benötigte.

Im Männerlauf konnte sich Korbinian Völkl nach längerer infektionsbedingter Trainings- und Wettkampfpause eindrucksvoll zurückmelden. Erst kurz vor dem Ziel erkämpfte er sich noch den dritten Platz mit 15:23,41 Minuten, wogegen Vereinskollege Aimen Haboubi Pech hatte. In der drittletzten Runde wurde der Ulmer von einem Mitkonkurrenten gestoßen und fast zu Fall gebracht. Dabei erlitt er am rechten Fuß eine Bänderdehnung, die ihn nur noch zum Durchhumpeln zwang. Ergebnis: achter Platz mit 15:53,59 Minuten. (pok)

