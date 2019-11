vor 48 Min.

Mehr Konzentration

Die Vöhringer Trainer haben genug von Aufholjagden

Nachdem sich die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen in der Vorwoche mit dem HC Hohenems gemessen haben, ist der Gegner am Samstag (19.30 Uhr) auch in Österreich beheimatet: Der HC BW Feldkirch kommt in den Vöhringer Sportpark.

Nahezu unverständlich reisen die Vorarlberger als aktuelles Schlusslicht der Liga an. In den bisherigen acht Partien der Saison gewannen sie noch kein Spiel, lediglich zwei Unentschieden – unter anderem vor einer Woche zu Hause gegen Lauterstein – stehen bislang auf der Habenseite der Österreicher. Dabei haben die Gäste mit Lars Springhetti den seit Jahren besten Werfer der Staffel in ihren Reihen und mit dem erfahrenen Petar Roganovic sogar einen ehemaligen Champions-League-Teilnehmer – nicht umsonst standen die Vöhringer in den beiden vergangenen Duellen am Ende mit leeren Händen da.

Das Vöhringer Trainerduo Möller/Stegmann hat die Vorbereitung keinesfalls nur auf Leibes- und Wurfübungen ausgerichtet, viel mehr galt der Fokus der Videoanalyse des Schlusslichts und darauf, eigene Baustellen zu nennen: „Schwächen in der Anfangsphase können nicht permanent mit Aufholjagden ausgebügelt werden, das kostet zuviel Kraft und wird auch mal schiefgehen“, sagt Möller. (rfu)

