Mehrkämpfer kommen stark aus der Pause

Viele Bestleistungen beim ersten Meeting

Einen starken Neustart nach der Corona-Pause legten die Ulmer Mehrkämpfer hin. Beim ersten Wettkampf seit Ende Februar fielen bei dem vereinsinternen Meeting die Bestleistungen reihenweise. Neben den 4,21 Meter, die Stefanie Dauber im Stabhochsprung in einem Solo-Wettkampf überquerte, wurden die besten Leistungen allerdings von zwei Gästen erzielt: Bei den Frauen startete die Metzingerin Sophie Hamann mit 13,85 über 100 Meter Hürden und 1,78 Meter im Hochsprung ganz stark und sammelte insgesamt 5651 Punkte. Bei der U18 gelangen der Wiesbadenerin Hawa Jalloh tolle 5517 Zähler. Davon ließen sich die Ulmerinnen mitziehen. Marie Jung verbesserte sich bei der U18 auf 5021 Zähler und punktete mit 5,78 Meter im Weitsprung am stärksten. Bei der U20 überquerte Kathrin Baur erstmals die 1,70 Meter im Hochsprung und steigerte sich im Siebenkampf um mehr als 200 auf 4901 Punkte. Sowohl das U20- als auch das U18-Team übertrafen die üblicherweise für eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften geforderten 13000 Punkte. Ob das in diesem Jahr auch reichen wird, ist angesichts der durch Corona geänderten Ausschreibungen abzuwarten. Auch in den Einzeldisziplinen wurden die bisherigen Normen geknackt. So verbesserte sich Jule Tiltscher über 200 Meter auf 24,75 Sekunden, und der 16-jährige Bruno Betz rannte bei seinem ersten Versuch die Stadionrunde in 51,22 Sekunden. Der ebenfalls erst 16-jährige Yanic Türkis absolvierte mit 6009 Punkten seinen ersten Zehnkampf-6000er.

Bei den U14- und U16-Startern ragten die Hochsprung und Speerwurf-Ergebnisse heraus. Bei den 14-jährigen überquerte Franziska Wloka im Hochsprung 1,60 Meter, was ihr den entscheidenden Vorsprung für den Siebenkampf-Sieg vor Leni Schmid sicherte. Bei den 15-Jährigen lag Dana Aehle nach einer tollen Bestleistung von 37,75 Meter mit dem Speer am Ende auch im Siebenkampf vorn. Im Neunkampf der M14 erreichte Sören Ulshöfer mit 4234 Punkten ein Ergebnis für die württembergische Top Ten. (pok)

