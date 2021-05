Schritte auf dem Weg nach Tokio

Zwei Ulmer Olympia-Hoffnungen testen im Freien

Die Zehnkämpfer Mathias Brugger und Tim Nowak vom SSV Ulm 1846 sind in Frankfurt in die Freiluft-Saison eingestiegen. Im Rahmen eines Vierkampfes absolvierten sie jeweils drei Disziplinen – mit Resultaten, die sowohl Anlass für Optimismus als auch wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf den ersten Zehnkampf mit sich brachten.

Dass Tim Nowak gleich zum Auftakt über die 110 Meter Hürden drei Hürden mitnahm und sich dann nur noch in 16,05 Sekunden ins Ziel retten konnte, bremste den 25-Jährigen nur kurzzeitig aus: Mit 46,60 Metern im Diskuswurf und 7,32 Metern im Weitsprung zeigte er, dass die Form stimmt. Zu seinen Bestmarken von 47,27 und 7,33 Metern fehlte dem WM-Zehnten von 2019 zudem nicht viel. „Das war ein schönes Ergebnis im Diskuswurf, und im Weitsprung hat es im Wettkampf sogar deutlich besser geklappt als zuletzt im Training, wo man bisher nur das Potenzial für weite Sprünge sehen konnte“, freute sich Heim- und Bundestrainer Christopher Hallmann.

Mathias Brugger war über die Hürden nach 14,85 Sekunden im Ziel. Zwar ist er schon deutlich schneller gerannt, dennoch deutete sich nach überstandener Wadenverletzung an, dass die Spritzigkeit rechtzeitig wieder zurückkommt. Im Weitsprung galt es, eine verbesserte Absprungtechnik in Weite umzusetzen. Doch Brugger trat zweimal knapp und einmal deutlich über. „Das war ärgerlich“, stellte Christopher Hallmann fest: „Jetzt haben wir leider kein Feedback in Form einer gemessenen Weite.“ Dafür gab’s im Diskuswurf mit 43,37 Metern ein Resultat, das zugleich ordentlich und ausbaufähig war: „Das hat sich noch besser angedeutet.“

Die Erkenntnisse aus diesem Test-Wettkampf nehmen beide Zehnkämpfer mit zur nächsten Standort-Bestimmung: Am 15. Mai steht in Neuwied bei Koblenz ein weiterer Vierkampf an, bevor es am 29. und 30. Mai im österreichischen Götzis im Zehnkampf ernst wird. Das Meeting in Vorarlberg bietet die erste von drei Qualifikationsmöglichkeiten für die Olympischen Spiele in Tokio. Das zweite folgt am 5. und 6. Juni in Bernhausen bei Stuttgart, das dritte am 19. und 20. Juni in Ratingen in der Nähe von Düsseldorf. Spätestens dann sollen alle Puzzleteile perfekt zusammenpassen. (sibe)