vor 23 Min.

Methfessels Mannschaft als Auftaktgegner

Egger Generalprobe ist geglückt

Die Generalprobe ist geglückt, deshalb freut man beim SV Egg auf die neue Saison in der bayerischen Fußball-Landesliga, die am Samstag (14 Uhr) mit dem Spiel beim VfB Durach beginnt. Vor einer Woche konnten sich die Egger in der ersten Qualifikationsrunde für den bayrischen Totopokal in der kommenden Saison gegen drei Ligakonkurrenten durchsetzen. Der neue Trainer Christian Möller schildert seine Eindrücke: „Wir haben viel im mannschaftstaktischen Bereich gearbeitet und im Pokal hat das schon ganz gut geklappt.“ Immerhin sieben neue Spieler musste er integrieren. „Die Mannschaft hat die Neuzugänge gut aufgenommen“, sagt Möller und damit meint er auch seinen eigenen Einstieg im Günztal.

Heute reist er mit seiner Mannschaft zum Aufsteiger VfB Durach ins Allgäu. Möller arbeitet in Kempten und kennt den Gegner auch deswegen gut: „Das ist zum Auftakt eine sehr unangenehme Mannschaft. Das Umfeld in Durach ist noch voller Euphorie.“ Auf das Wiedersehen mit Alexander Methfessel immerhin freut man sich in Egg. Der arbeitet seit zwei Jahren als Trainer beim VfB Durach und er ist auch entlang der unteren Iller kein Unbekannter. Schließlich hat Methfessel bereits in der württembergischen Oberliga für die SpVgg Au und in der Bayernliga für den FC Memmingen gespielt. (jürs)

