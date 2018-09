Miserable Quoten

01.10.2018

Elchingen verliert in München

München Eine miserable Trefferquote war verantwortlich für die erste Saisonniederlage der Elchinger Scanplus-Baskets in der Pro B. Beim 70:74 bei der zweiten Mannschaft von Bayern München versenkten die Elche nicht einmal 30 Prozent ihrer Würfe, besonders schlimm war die Ausbeute von der Dreierlinie: Stolze 27 Versuche und nur dreimal war der Ball drin.

Trotzdem sah es noch gut drei Minuten vor dem Ende danach aus, als sollte es reichen. Rückkehrer Jere Vucica hämmerte nach einem Zuspiel von Marin Petric den Ball per Alley-Oop-Dunk in die Reuse und Elchingen führte mit 66:61. Doch dann klappte lange Zeit in der Offensive nichts mehr, die Bayern legten einen 11:0-Lauf auf das Parkett des Audi-Domes und als Calvin Oldham 17 Sekunden vor Spielende endlich wieder einen Korbleger traf, da war die Partie bereits entschieden. (pim)

Beste Elchinger Werfer: Butler (16), Vucica (15), Kuhn (10).

