00:03 Uhr

Mit breiter Brust in die neue Saison

Quantität und Qualität stimmen beim SC Vöhringen. Warum der unter die Top-Vier der Tabelle will

Die kommende Saison in der Handball-Landesliga verspricht zusätzliche Spannung. Für den SC Vöhringen mit dem neuen Trainergespann Johannes Stegmann und Andrè Möller ist ein Platz unter den Top-Vier das Ziel, um anschließend in der neu geschaffenen Verbandsliga spielen zu dürfen. Los geht es für den SCV am Samstag um 20 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Bargau/Bettringen.

Stegmann und Möller haben einen großen Kader mit fast 20 Spielern, in den vergangenen drei Monaten wurden zahlreiche Trainingseinheiten und viele Testspiele absolviert. Die Bilanz gerade gegen höherklassige Mannschaften ist zwar insgesamt negativ, das Trainerduo sieht die Mannschaft trotzdem auf einem guten Weg. Der Umbruch nach dem Abgang einiger Leistungsträger braucht eben eine gewisse Zeit. Möller ist jedenfalls zuversichtlich: „Die Integration von insgesamt acht neuen Spielern erfordert Geduld, auf diversen Positionen sind wir jetzt sogar dreifach besetzt. Aber Konkurrenz kann auch Ansporn sein und Energien freisetzen“.

In der vergangenen Saison haben die beiden besten Mannschaften TV Altenstadt und TV Reichenbach den Schwerpunkt auf die Deckungsarbeit gelegt. Entsprechend lag der Fokus auch beim SC Vöhringen in der Vorbereitung auf der Abwehr. Möller stellt klar: „Wir haben deutlich mehr gemacht als andere Vereine. Dem Ziel, unter die ersten Vier zu kommen, ordnen wir alles andere unter.“

Sein Trainerkollege Johannes Stegmann, der ebenso wie Möller in der vergangenen Saison noch selbst in der ersten Mannschaft spielte, setzt auf Fitness, Athletik und Leidenschaft: „Wir wollen weg von reinen Einzelaktionen und attraktiven Handball spielen. Unser Ziel ist es, aus einer stabilen Abwehr heraus auch mal schnelle Tore mit Gegenstößen zu erzielen. Quantität und Qualität sind vorhanden, jetzt ist ein guter Start wichtig.“ (rfu)

Fans können am Samstag kostenlos im Mannschaftsbus mit zum Spiel in der Uhlandhalle in Schwäbisch Gmünd fahren. Abfahrt ist um 17.30 Uhr am Wielandparkplatz.

Themen Folgen