24.12.2018

Mit einem Lachen nach Südamerika Lokalsport

Junger SCV-Torhüter liefert im letzten Spiel eine tolle Leistung ab

Mit einem 38:25-Heimsieg gegen Uhingen-Holzhausen verabschiedeten sich die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen in die vierwöchige Winterpause. Einen großen Anteil daran hatten der zehnfache Torschütze Andé Bluhm sowie der in der zweiten Halbzeit eingewechselte junge Torhüter Martin Stetter. Das Eigengewächs schwärmte: „Das war ein tolles Erlebnis für mich, ausgerechnet in meinem letzten Spiel so lange im Tor stehen zu dürfen.“ Stetter wird sich jetzt für sechs Monate nach Südamerika verabschieden.

Nach 20 Minuten war die erste Vier-Tore-Führung geschafft (10:6), zur Pause machte sich beim Stand von 17:12 Resignation bei den Gästen bemerkbar, die ohne Trainer angereist waren. Eine Viertelstunde vor Spielende erzielte Thilo Brugger per Doppelpack eine Zehn-Tore-Führung (26:16) und spätestens jetzt war das Spiel entschieden. SCV-Trainer Gunther Kotschmar stellte fest: „Ein gutes und erfreuliches Ergebnis für uns.“ (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Bluhm (10 Tore), Brugger (5), Beljic (5).

