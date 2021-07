Mit einer Dauerkarte ins Donaustadion

Spatzen starten Online-Verkauf

Ein Kaltgetränk mit Stadionwurst, gemeinsamer Torjubel mit Freunden oder Familie und eine stimmungsvolle Fankurve: Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lassen für die kommende Regionalliga-Saison eine gewisse Portion Optimismus zu. Deshalb gibt der SSV Ulm 1846 Fußball seinen Fans in der Spielzeit 2021/2022 wieder die Möglichkeit, Dauerkarten zu erwerben. In der vergangenen Saison verzichteten die Spatzen noch darauf. An den bisherigen Ticketpreisen hält der Verein fest. Eine Stehplatz-Dauerkarte für Erwachsene kostet beispielsweise 126 Euro (Kinder bis 14 Jahre: 42 Euro), bei einem festen Sitzplatz auf der Haupttribüne sind es 224 Euro. Allen Fans, die sich eine neue Dauerkarte kaufen, bietet der Verein exklusive Vorteile. Unter anderem einen Fanschal mit der Aufschrift „Ehrenfan“. Der Online-Verkauf der Saisonkarten hat bereits am Freitagmittag begonnen.

In diesen schwierigen Zeiten hat der SSV Ulm 1846 Fußball freilich auch einen Plan B in der Schublade. Im Dauerkartenverkauf sind alle Plätze des Donaustadions verfügbar. Aufgrund der gesundheitlichen Gesamtsituation, heißt es seitens des Vereins, könne man den Fans allerdings kein Recht zusichern, tatsächlich alle 18 Heimspiele zu besuchen. Sollte es an einzelnen Spielen zu Zuschauerbeschränkungen kommen oder Abstände zwischen Plätzen eingehalten werden müssen, wird die Stadionkonfiguration den entsprechenden Vorgaben angepasst.

Alle möglichen Szenarien wurden bereits durchgespielt. Zum Beispiel die Situation, dass eine begrenzte Zuschauerzahl nicht zulässt, dass alle Dauerkarteninhaber ins Stadion können. In diesen Fällen erhalten Dauerkarteninhaber ein exklusives Zugangsrecht zum Ticketportal, um sich Tageskarten zu sichern, solange diese vorrätig sind. Können trotzdem nicht alle Spiele der Saison besucht werden, erhält der Dauerkarteninhaber in der Saison 2022/2023 zur Kompensation Ticketgutscheine. Pro entfallenem Spiel wird eine Tageskarte erstattet. (AZ)