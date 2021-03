vor 34 Min.

Mit vereinten Kräften

Andreas Obst erklärt die Ulmer Erfolgsserie. Er selbst hat gegen Hamburg so etwas wie ein perfektes Spiel gemacht, aber diskutiert wird auch über Äußerlichkeiten

Von Pit Meier

Da macht der Mann am Mittwochabend gegen die Hamburger Towers so etwas wie das perfekte Spiel: Drei Dreier steuerte Andreas Obst zum 89:76-Sieg von Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga bei, darunter dieses wilde Ding über das Brett aus der eigenen Hälfte, das mit Sicherheit in keinem Saisonrückblick fehlen wird. Dazu vier Treffer aus dem Zweierbereich, drei Freiwürfe, kein einziger Fehlversuch aus dem Feld oder von der Linie. Aber worauf wurde er in der ersten Frage der ersten Pressekonferenz nach diesem Spiel angesprochen? Auf seine Frisur. Der Wortlaut dieser Frage: „Was ist da schief gelaufen?“

Die Frisur von Obst war von uns noch vor wenigen Tagen als konservativ und schwiegermuttertauglich befunden worden. Kurz nach der Wiederöffnung der Friseursalons muss man diese Einschätzung relativieren. Obst hat sein Outfit verändert: Oben immer noch ziemlich lang, seitlich und im Nacken weit hochrasiert. In den sozialen Netzwerken wurde über die haarige Experimentierfreudigkeit des Nationalspielers noch während der Partie diskutiert und es wurden durchaus auch Meinungen geäußert, wonach Friseure im Lockdown zumindest für Obst kein Nachteil waren. Der Spieler selbst versichert, dass ein Profi Hand angelegt hat und er sagt: „Mal was ausprobiert – warum denn nicht?“ Die Ulmer Basketballgemeinde kann sich sicher darauf einigen: Solange Andreas Obst so trifft wie gegen die Hamburger Towers, kann er mit seinen Haaren machen, was er will.

Aber woran liegt es tatsächlich, dass Ratiopharm Ulm nun das vierte Bundesligaspiel nacheinander ganz souverän gewonnen hat und das, obwohl Dylan Osetkowski inzwischen nicht mehr so stark dominiert wie zu Beginn der Saison? Die Erklärung von Obst: „Das hat viel mit der Mannschaft zu tun. Jeder steckt harte Arbeit rein, dann kann auch jeder glänzen.“

Zu dieser Mannschaft gehörte gegen Hamburg neben Neuzugang Cameron Clark auch wieder John Petrucelli, der nach einer verletzungsbedingten Pause von beinahe zehn Wochen mit einer sehr soliden Leistung beim Comeback auch seinen Trainer ein bisschen überraschte. Jaka Lakovic sagte hinterher, dass er gar nicht unbedingt geplant hatte, Petrucelli überhaupt einzusetzen.

Die vier Siege nacheinander hat Ulm allerdings gegen Hamburg, den MBC, Frankfurt und Göttingen gefeiert – also gegen Mannschaften, die nicht zu den besten in der Liga gehören. Ein solches Kaliber kommt mit Alba Berlin am Sonntag (18 Uhr) in die Ratiopharm-Arena und gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität hat Ulm in dieser Saison noch nicht gewonnen. Ob es ein Vorteil für die Ulmer ist, dass der deutsche Meister in dieser Woche zweimal in der Euroleague beschäftigt war? In der exakt selben Situation war der frühere deutsche Überflieger Bamberg im Dezember 2016 vor dem Spiel in Ulm. Der damalige Bamberger Center Daniel Theis sagte vorab im Gespräch mit unserer Zeitung: „Nachher wird man alles erklären können. Wenn wir gewinnen, dann wird es heißen, Bamberg war im Rhythmus. Wenn wir verlieren, dann wird es heißen, Bamberg war im Stress.“ Ulm hat übrigens gegen Bamberg gewonnen und zwar mit 78:63. So ähnlich stellt sich das Andreas Obst auch am Sonntag gegen Berlin vor: „Wir spielen gegen Alba, um zu gewinnen.“ Wenn das klappt, dann wird hinterher sicher niemand über Frisuren reden.

Themen folgen