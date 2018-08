Nach der Feier geht’s nach Worms

vor 51 Min.

Spatzen müssen schon wieder ran

„Feier frei“ hieß es für die Ulmer Fußballer nach dem DFB-Pokaltriumph gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Wenn auch mit einer kleinen Einschränkung, denn am Sonntag sollten sie individuell für sich selbst trainieren, wenigstens ein bisschen laufen. Denn schon heute (18.30 Uhr) geht es in der Regionalliga Südwest weiter für den SSV Ulm 1846 Fußball. Wormatia Worms wartet auf die Spatzen.

Die Rheinland-Pfälzer von Trainer Steven Jones mussten am Samstag auch im DFB-Pokal ran. Gegen Werder Bremen blieb die Sensation aber aus. 1:6 hieß es am Ende. Keine Runde zwei also für die Wormser. Anders bei den Spatzen. Mit dem Weiterkommen fließen 332000 Euro auf das Konto der Ulmer – viel und wichtiges Geld für den Verein. „Dass das guttut, ist selbstredend“, sagt Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß. „Wir haben uns für große Baumaßnahmen entschieden (Nachwuchsleistungszentrum, Anm. d. Red.), wir werden also nicht dumm mit diesen Einnahmen umgehen.“ Statt in Beine (Spieler) wolle er in Steine investieren.

Heute Abend stehen erst mal die Beine im Vordergrund. Ulm kann in Worms die Tabellenführung vom FC Homburg zurückerobern und am Samstag gegen eben diesen FC punkten. Gegen euphorisierte Spatzen dürfte es für Worms schwierig werden, zu bestehen. (gioe)

