vor 20 Min.

Nach fast 40 Jahren kamen diese vier Frauen

Die Staffel des SC Vöhringen verbessert einen uralten Vereinsrekord

Mit fünf Podestplätzen, vier persönlichen Bestleistungen und zwei Vereinsrekorden kehrten die Leichtathleten des SC Vöhringen von den schwäbischen Meisterschaften in Friedberg und Aichach zurück.

In Friedberg sprintete die 27-jährige Julia Riedl über die 100 Meter in guten 12,22 Sekunden zum schwäbischen Meistertitel, mit einer überragenden Saisonbestzeit von 24,40 Sekunden legte sie über 200 Meter nach. Mit dieser Zeit verbesserte sie zudem ihren eigenen Vereinsrekord um mehr als drei Zehntel. Damit zählt Julia Riedl bei den bayerischen Meisterschaften der Aktiven, die nächstes Wochenende in Erding ausgetragen werden, über beide Sprintstrecken zu den Medaillenanwärterinnen. Das gilt auch für die Vöhringer Sprintstaffel. Das Quartett in der Besetzung Sarah Fackler, Svenja Pfetsch, Julia Riedl und Celina Kränzle rannte in 48,41 Sekunden unangefochten zum Titel, setzte sich an die Spitze der aktuellen bayerischen Bestenliste und verbesserte zudem den Vereinsrekord aus dem Jahr 1984 um mehr als eine Sekunde.

Sarah Fackler belegte über 100 Meter (13,25 Sekunden) und 200 Meter (27,93) jeweils den sechsten Rang. Celina Kränzle und Svenja Pfetsch absolvierten verletzungsbedingt keine Einzelstarts.

Im Diskuswerfen der Frauen holte sich Sigrid Balser mit 30,03 Metern den Vizetitel. Einen weiteren zweiten Platz sicherte sich Rika Meyer in der Altersklasse W13 über die 800 Meter. Nach einer sehr guten Renneinteilung über die zwei Stadionrunden sowie einem energischen Endspurt überquerte die junge Vöhringerin die Ziellinie nach 2:43,92 Minuten. Mit dieser Zeit verbesserte Rika Meyer ihren persönlichen Rekord um mehr als elf Sekunden. Bei der weiblichen Jugend U18 erzielte Lexa Meyer zwei neue Bestleistungen. Ihre 100-Meter-Zeit verbesserte sie auf 14,40 Sekunden (Platz 15), die über 200 Meter auf 29,68 (Platz zehn).

In Aichach ging Amelie Rattinger in der Altersklasse W14 über 100 und 300 Meter an den Start. Über die kürzere Distanz belegte sie mit 14,47 Sekunden den zehnten Platz und über die 300 Meter lief die Nachwuchsathletin mit neuer Bestzeit von 46,68 Sekunden auf den siebten Rang. (az)

