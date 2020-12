vor 57 Min.

Neu-Ulm bleibt im Rennen um die Play-offs

Sieg in Fulda nach der Derby-Niederlage

Von Willi Baur

Gut erholt von der 1:3-Niederlage im Südgipfel der Tischtennis-Bundesliga am Freitag zeigte sich der TTC Neu-Ulm am Sonntag in Fulda, wo das Team von Trainer Dimitrij Mazunov mit einem 3:1-Erfolg seine Chancen im Kampf um einen der Play-off-Plätze wahrte. Besonders erfreulich aus Sicht des Trainers: „Wenn alle drei eingesetzten Spieler punkten, ist es immer gut.“

Entscheidend für den Neu-Ulmer Sieg: Fuldas Spitzenmann Ruwen Filus ging zwei Mal leer aus. Im Eröffnungseinzel hatte Emmanuel Lebesson fast keine Probleme mit den tückischen Schnittwechseln des Abwehrhünen. Deutlich offener war Filus’ zweiter Auftritt gegen Tiago Apolonia, der sein erstes Einzel gegen den Nigerianer Quadri Aruna ebenfalls verloren hatte. Wie schon gegen den Afrika-Meister unterstrich der Portugiese aber auch gegen den langjährigen deutschen Nationalspieler mit zahlreichen hochklassigen Ballwechseln seinen Formanstieg. Mit seinem Fünfsatz-Erfolg über Filus ersparte er seinen Kollegen Lebesson und Vladimir Sidorenko eine womöglich schwierige Doppel-Premiere. Dazu trug auch der junge Russe selbst bei. Der Fuldaer Trainersohn Fan Bo Meng hatte nur im zweiten Satz eine reale Chance gegen ihn.

Knapp drei Stunden hatten sich die Neu-Ulmer am Freitag in Pfaffenhofen gegen ihre dritte Niederlage im vierten Derby gegen Ochsenhausen gewehrt. Drei der vier Einzel gingen über die Maximaldistanz. Verständlich, dass TTF-Cheftrainer Yong Fu sein Team nach dem achten Sieg im neunten Spiel überschwänglich lobte: „Meine Jungs haben großartig gekämpft und alles gegeben.“ Hugo Calderano womöglich sogar sein letztes Hemd. Mindestens fünf durchgeschwitzte Trikots packte der 24-jährige Brasilianer nach getaner Arbeit in seine Sporttasche. Zehn hart umkämpfte Sätze mit vielen hochklassigen Ballwechseln hatte er zuvor absolviert.

„Ich bin sehr froh, dass ich mein bestes Niveau abrufen konnte“, freute sich der Weltranglisten-Sechste. Das war auch nötig. Nicht nur sein Neu-Ulmer Pendant als Nummer eins, der Franzose Emmanuel Lebesson, konnte das Match bis zur Mitte des Entscheidungssatzes offen halten. Auch TTC-Talent Vladimir Sidorenko, in der globalen Rangliste 165 Plätze hinter dem Südamerikaner notiert, präsentierte sich auf Augenhöhe mit Calderano.

Bei den Oberschwaben verließ somit nur der 20-jährige US-Amerikaner Kana Jha als Verlierer die Box. Über vier enge Sätze hinweg lieferte er Apolonia einen spektakulären Schlagabtausch. Erst im fünften Durchgang konnte sich der zuletzt etwas glücklose TTC-Mann frühzeitig absetzen. Recht klar mit 1:3 verlor Lebesson das von der Taktik geprägten Eröffnungseinzel gegen seinen französischen Landsmann Simon Gauzy, der sich damit spät für die Niederlage im EM-Finale 2016 revanchierte.

