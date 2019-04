vor 50 Min.

Neu-Ulm gelingt die Überraschung

Neuer Trainer beim TSV bestätigt. Buch und Blaustein verlieren

Eine kleine Sensation ist dem TSV Neu-Ulm am Samstag gelungen, dessen 3:2-Sieg im Geislinger Eybachtal hatte niemand auf dem Zettel. So hofft Neu-Ulm weiter auf den Ligaverbleib. Zwanzig Minuten lang wurden die bayrischen Gäste vom SC Geislingen regelrecht an die Wand gespielt. Mehr als die 1:0-Führung durch Nicola Orlando sprang dabei allerdings nicht heraus (8.). Als TSV-Coach Ünal Demirkiran einige Änderungen in der taktischen Grundordnung seines Teams vornahm, war es mit der Geislinger Herrlichkeit vorbei. Burak Tastan gelang noch vor der Pause der Ausgleich (35.). In den zweiten 45 Minuten war Neu-Ulm klar tonangebend. Per Dropkick traf Daniel Schuhmacher nach einer Stunde zur 2:1-Führung. Ein Konter brachte schließlich die endgültige Entscheidung. Tastan traf zum 3:1 (79.). Nicolas Orlandos zweiter Treffer zum 2:3-Endstand brachte den verdienten Sieg des TSV Neu-Ulm nicht mehr in Gefahr (83.). Zudem ist jetzt klar, dass Michael Schwer den TSV in der kommenden Saison trainieren wird – auch, wenn Neu-Ulm absteigen sollte.

TSV Neu-Ulm: Maden – Merk, Rupp, Schuhmacher, Kurz – Kögel, Beer (66. Eraslan), Kajan (80. Hartmann), Kidane (73. Yakoubi) – Tastan (86. Botzenhardt), Fidan.

Erstmals war der TSV Buch „Auf der Höhe“ nicht ganz auf der Höhe. So heißt das Stadion des TSGV Waldstetten und der gewann am Samstag zum ersten Mal überhaupt in seiner eigenen Spielstätte gegen den TSV Buch. 2:1 stand es am Ende. Eine ungeschickte Aktion der Bucher ermöglichte Waldstetten die Führung durch Jonas Kleinmann (35.). In der Folge agierten die Hausherren überlegen, doch nach der Pause war Buch hellwach und erwischte einen perfekten Start in die zweite Spielhälfte. Manuel Schrapp glich zum 1:1 aus (46.). Ein weiterer Abwehrfehler des TSV Buch wurde von Waldstetten allerdings ebenso schnell von Marco Waibel mit dem 2:1 bestraft (53.). Nun entwickelte sich ein munteres Spiel in beide Richtungen, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. In der Schlussphase musste die Partie noch für rund zehn Minuten wegen Hagels unterbrochen werden. „Es war eine gute Leistung von uns, im Moment fehlt halt das Glück im Abschluss“, kommentierte Buchs Pressewart Steffen Amann das Spiel.

TSV Buch: Maier – Negele (77. Seifert), Kurz, Salger, Zott – Sailer, D. Amann, Hampel (90. Schmid), Merkel – Leitner, M. Schrapp.

Es war kein schlechtes Spiel, das der TSV Blaustein am Samstag seinen Zuschauern bot und dennoch verlor das Team mit 1:3 gegen den TSV Oberensingen. Lange hielten die Gastgeber das Spiel offen, nicht zuletzt auch, weil Torwart Timo Stoiber stark spielte. Elbersan Emmerlahu war es dann, der nach über einer Stunde das 1:0 für Oberensingen erzielte (67.). In der 83. Minute fiel das 2:0 der Gäste durch Duje Tokic (83.). Als der eingewechselte Marius Veith kurz darauf verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung im Blausteiner Lager auf (85.), doch Fatih Özkahraman erzielte den 1:3-Endstand (90.).

TSV Blaustein: Stoiber – Ruckgaber, Otto, Erhardt, Kling (80. Moliaf) – Bihler, Both, Schmid, Hinkl – Ulrich (70. Schalk), B. Passer (48. Veith). (jürs)

